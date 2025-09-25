Hành trình 17 năm sản xuất thuốc điều trị ung thư của Bidiphar

Bidiphar trải qua 17 năm nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam, giúp hàng nghìn bệnh nhân tiếp cận thuốc chất lượng với chi phí phù hợp.

Gần hai thập kỷ trước, trong một chuyến công tác tại Bệnh viện K (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Quá, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã chứng kiến câu chuyện đầy ám ảnh của hai người phụ nữ có người thân đang điều trị ung thư. Chi phí thuốc men lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi đợt, cùng với phí ăn ở và sinh hoạt trong thời gian điều trị, đã trở thành gánh nặng lớn. Lúc bấy giờ, thuốc điều trị ung thư phải nhập khẩu, khiến chi phí điều trị vượt khả năng chi trả của phần lớn bệnh nhân.

Từ trăn trở đó, năm 2008, ông Nguyễn Văn Quá cùng đội ngũ chuyên gia và dược sĩ của Bidiphar đã khởi động dự án nghiên cứu và sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam. Năm 2010, sản phẩm thuốc điều trị ung thư đầu tiên của Bidiphar được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục được Nhà nước giao thực hiện nhiều đề tài và dự án cấp quốc gia về thuốc điều trị ung thư. Nổi bật là dự án khoa học "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc dùng điều trị ung thư tại Bidiphar", với tổng kinh phí đến 250 tỷ đồng, đưa Bidiphar trở thành một trong những đơn vị đầu tiên sản xuất thành công thuốc ung thư trong nước

Các dược sĩ của Bidiphar đang nghiên cứu sản phẩm. Ảnh: Bidiphar

Hiện Bidiphar là một trong những đơn vị dẫn đầu thị phần thuốc điều trị ung thư sản xuất trong nước. Thành công này giúp bệnh nhân ung thư tại Việt Nam tiếp cận thuốc điều trị chất lượng với chi phí hợp lý. Thầy thuốc nhân dân, Tổng giám đốc Phạm Thị Thanh Hương - đại diện Bidiphar, cho biết: "Thành công của đề án thuốc ung thư không chỉ là thành quả của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho năng lực tự chủ của ngành dược Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển".

Năm 2023, Bidiphar đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai), với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Tại đây, các sản phẩm thuốc ung thư được sản xuất theo chuẩn GMP-EU - tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu châu Âu. Sự kiện này góp phần khẳng định năng lực của Bidiphar trong việc đưa sản phẩm dược phẩm "made in Việt Nam" vươn tầm quốc tế.

Bidiphar khánh thành nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư trong năm 2023. Ảnh: Bidiphar

Song hành cùng nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, Bidiphar xác định trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Cam kết này được minh chứng bằng những hành động xuyên suốt, từ hành trình hơn hai thập kỷ đồng hành cùng bệnh nhân thận, hơn 15 năm tiếp sức cho bệnh nhân ung thư, đến chung tay trong các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, dự án phát triển vùng trồng dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO tại Gia Lai là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Dự án góp phần bảo tồn nguồn gen dược liệu quý giá đồng thời tạo ra sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

"Cột mốc 45 năm là minh chứng cho một chặng đường nỗ lực, đồng thời là động lực để Bidiphar tiếp tục cống hiến cho mục tiêu xây dựng một nền y tế Việt Nam tự chủ và bền vững", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) là doanh nghiệp với 45 năm phát triển, được vinh danh Thương hiệu Quốc gia năm 2022 và nằm trong Top 5 công ty dược uy tín năm 2023. Công ty sở hữu nhiều dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế GMP-WHO, tiên phong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, sản xuất và kinh doanh. Công ty nghiên cứu, sản xuất thành công thuốc kháng sinh tiêm (1992), dung dịch tiêm truyền kháng sinh - vitamin - acid amin (1997), thuốc tiêm đông khô (2003) và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư (2008). Với tầm nhìn đến năm 2026 lọt Top 5 và đến 2030 trở thành Top 3 công ty dược phẩm Việt Nam, doanh nghiệp kiên định với mục tiêu "chăm sóc sức khỏe - chia sẻ niềm vui", tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thế Đan