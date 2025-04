Hành trình 17 năm phát triển của công ty in Hà An

Từ vài nhân sự và xưởng in nhỏ, Hà An mở rộng quy mô lên 1 ha với hàng trăm máy móc hiện đại, phục vụ hơn 500 khách hàng trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần In Hà An thành lập năm 2008 tại Hà Nội, khi ngành in bao bì trong nước còn nhỏ lẻ. Xuất phát từ một thợ kỹ thuật, từng nhiều năm làm việc trong ngành in, ông Trần Đức Thê, Tổng giám đốc công ty hiểu rằng chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm là hai yếu tố then chốt để tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng. Ngay từ đầu, ông định hướng Hà An không đơn thuần là một cơ sở in ấn mà sẽ là đối tác nâng tầm thương hiệu của sản phẩm cho khách hàng.

Tổng Giám đốc Trần Đức Thê. Ảnh: Hà An

Sau thời gian đầu gặp nhiều khó khăn về tài chính và cơ sở vật chất khiêm tốn, từ năm 2016, Hà An đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ và nhân lực. Công ty sớm đưa vào vận hành các dây chuyền in offset, in label, máy cắt bế, dán tự động, máy sản xuất hộp cứng, bồi sóng...

Nhà máy mới phục vụ hơn 500 khách hàng trong và ngoài nước với quy mô rộng một hecta, cùng đội ngũ gần 300 nhân sự, được trang bị hơn 100 máy móc thiết bị hiện đại. Điều này cho phép doanh nghiệp đạt sản lượng ấn tượng - hàng trăm triệu sản phẩm các loại mỗi năm. Cùng với đó, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng, giúp kiểm soát từng khâu sản xuất.

Với kim chỉ nam "tận tâm trên từng sản phẩm", ông Trần Đức Thê đã định hướng Hà An kiên định theo bốn giá trị cốt lõi: uy tín, làm việc từ tâm, công bằng và tuân thủ pháp luật. Công ty dần trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế như: Traphaco, Sao Thái Dương, Merap, Thái Minh, Tràng An, Viettel Post, Nutricare, Pandai, Anker...

Máy in 6 màu cụm phủ Lithrone G40, sản xuất năm 2024 từ Nhật Bản. Ảnh: In Hà An

Covid-19 là phép thử cho doanh nghiệp. Trong khi nhiều đơn vị bao bì rơi vào khó khăn, Hà An vẫn duy trì sản xuất và giữ dòng tiền ổn định. "Bí quyết nằm ở khả năng thích ứng nhanh của ban lãnh đạo: tái cấu trúc chi phí hợp lý, duy trì việc làm cho người lao động và linh hoạt chuyển hướng sang các nhóm ngành không bị ảnh hưởng như thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế...", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Công ty cũng tận dụng giai đoạn này để đẩy nhanh chuyển đổi số, đầu tư hệ thống ERP đưa vào sử dụng để quản lý đồng bộ quy trình sản xuất - bán hàng - kho vận. Nhờ vậy, trong những năm dịch Hà An vẫn tăng trưởng ổn định.

Nhà máy mới hiện đại của Hà An được khánh thành tháng 1/2022. Ảnh: In Hà An

Sau đại dịch, những năm gần đây Hà An xác định chiến lược chuyển mình trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp in ấn và bao bì sáng tạo toàn diện. Công ty đang đẩy mạnh nghiên cứu để đầu tư vào dây chuyền in kỹ thuật số trong tương lai, tăng khả năng sản xuất linh hoạt, cá nhân hóa sản phẩm, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Bên cạnh đó, công ty xây dựng đội ngũ thiết kế sáng tạo, phát triển các dòng bao bì thân thiện môi trường và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như chứng nhận FSC. "Việc này không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu Hà An, mà còn giúp công ty tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế", vị đại diện cho biết thêm.

Một điểm nhấn nữa của Hà An là văn hóa doanh nghiệp gắn kết. Ông Trần Đức Thê quan niệm: "Muốn doanh nghiệp bền vững, phải chăm lo cho người lao động như chính gia đình mình". Từ việc đảm bảo thu nhập, môi trường làm việc an toàn, đến tổ chức các chương trình đào tạo, gắn kết nội bộ - mọi hoạt động đều hướng đến phát triển con người lâu dài. Vì vậy, nhiều nhân sự đã gắn bó với công ty suốt hơn 10 năm.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Hà An đặt mục tiêu trở thành công ty in bao bì tích hợp, không chỉ cung cấp dịch vụ in ấn mà còn phát triển các sản phẩm bao bì đóng gói thông minh, tích hợp công nghệ số, chống hàng giả...

Công ty cũng đang nghiên cứu xây dựng nhà máy thứ hai tại miền Nam nhằm mở rộng địa bàn và phục vụ khách hàng toàn quốc hiệu quả hơn.

Nhìn lại hành trình 17 năm, Tổng Giám đốc Trần Đức Thê cho rằng, từ những bước đi đầu tiên đầy gian khó đến vị thế vững chắc hôm nay, hành trình 17 năm của In Hà An là câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên, sự kiên trì đổi mới và niềm tin vào giá trị bền vững. "Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để viết tiếp hành trình mới với tinh thần vượt nắng, thắng mưa cùng khẩu hiệu ‘Tận tâm trên từng sản phẩm", vị tổng giám đốc nhấn mạnh

