Hành trình 15 năm khẳng định vị thế thương hiệu của Owen

Trong 15 năm hoạt động, Owen chú trọng cải thiện chất lượng và hướng tới mục tiêu đồng hành cùng phái mạnh Việt trở thành phiên bản tốt hơn.

2023 là cột mốc kỷ niệm 15 năm Owen gia nhập thị trường thời trang Việt và 30 năm thành lập tập đoàn Phú Thái - đơn vị sở hữu thương hiệu. "Trong hành trình này, Owen luôn đặt mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang nam lớn nhất cả nước và sẵn sàng vươn ra thị trường Đông Nam Á", bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam (đơn vị sở hữu nhãn hàng Owen) khẳng định.

Trong suốt chặng đường 15 năm phát triển thương hiệu, Owen định hướng phát triển thời trang xanh, thời trang bền vững để thể hiện trách nhiệm xã hội của thương hiệu nói riêng, Tập đoàn Phú Thái nói chung.

Từ năm 2008, Owen bắt đầu thực hiện trọng tâm này. Thời điểm đó, thời trang xanh chưa phổ biến với nhiều người tiêu dùng Việt. Năm 2014, công ty hợp tác cùng Tập đoàn Itochu (Nhật Bản) để nâng cao toàn diện về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản, dịch vụ tận tâm với tiêu chuẩn "Omotenashi", dẫn đầu về chất liệu xanh và bền vững...

"Đây là nỗ lực quan trọng mở ra nhiều thành tựu sau này của Owen trên hành trình chinh phục thời trang bền vững", đại diện thương hiệu khẳng định.

Cửa hàng được đầu tư hiện đại của Owen. Ảnh: Owen

Tới năm 2023, Owen đã đưa gần 15 chất liệu xanh vào các thiết kế thời trang và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng. Trong đó, sơ mi sợi bạc hà, bã cà phê có nhiều đặc tính nổi trội, mang tới trải nghiệm mặc thoải mái cho người dùng, đồng thời, thân thiện với môi trường.

Tháng 5 vừa qua, Owen ra mắt bộ sưu tập "Owen x RENU" với nguyên liệu từ sợi RENU có chứng nhận tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS- Global Recyle Standard). Owen là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa chất liệu này vào thị trường Việt Nam với thông điệp "Tái tạo thời trang".

Đây là một trong những nỗ lực của Owen nhằm lan toả giá trị thời trang bền vững trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay thông qua thiết kế hiện đại, trẻ trung. Thương hiệu hướng đến mục tiêu góp phần giải quyết vấn đề rác thải trong ngành thời trang, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

Đại diện Kowil Fashion - Tập đoàn Itochu Nhật Bản và Owen tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập "Owen x RENU". Ảnh: Owen

Bên cạnh nghiên cứu, nâng cấp chất lượng sản phẩm, Owen chú trọng đến hành trình đồng hành cùng phái mạnh Việt trở thành phiên bản tốt hơn. Năm 2018, trong chiến dịch kỷ niệm 10 năm mang tên "Con đường tôi" (My Way), thương hiệu khẳng định lý tưởng cốt lõi của mình xuất phát từ sự tự tin, bản lĩnh bên trong mỗi người.

"Chiến dịch là cầu nối giúp Owen lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt về hành trình vươn lên, vượt qua rào cản và theo đuổi ước mơ, từ đó, mang tới định nghĩa mới, đa màu sắc về thành công, bất cứ ai cũng có quyền tự hào về 'con đường tôi', đại diện đơn vị nói.

Tiếp nối điều này, dịp 15 năm, Owen mang đến thông điệp "Một khát vọng - Một con đường" (One will - One way). Ông Đoàn Đức Thuận - Phó tổng giám đốc Chiến lược & Marketing của Kowil Fashion chia sẻ, đơn vị chọn thông điệp này với mong muốn giúp người trẻ có những hành trình phát triển bền bỉ, liên tục đạt được các phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Sự tốt hơn đó đến từ giá trị nội tại như ý chí, nghị lực, nhưng cũng đến từ chính phong cách lịch lãm, biểu hiện tự tin và chủ động bên ngoài", ông nói.

Owen nâng tầm trải nghiệm khách hàng với hệ thống cửa hàng hiện đại. Ảnh: Owen

Chia sẻ thêm về những dự định tiếp theo, bà Tô Như Quỳnh - Quản lý Trải nghiệm khách hàng của Kowil Fashion khẳng định, Owen nhìn nhận trải nghiệm khách hàng ở niềm vui và giá trị. Thương hiệu nỗ lực mang đến niềm vui cho khách hàng trong dịch vụ và thái độ từ con người. Bên cạnh đó, thương hiệu không ngừng cố gắng đem lại giá trị tối ưu cho người dùng qua sự đa dạng và thông minh thiết kế, sự tiên phong chất liệu bền vững với những giải pháp thời trang dẫn dắt xu hướng.

Sau 15 năm nỗ lực, đến nay, Owen sở hữu hệ thống hơn 1.000 điểm bán trên toàn quốc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhãn hàng vươn tới những thị trường rộng hơn của khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

