Hành trình 12 năm Vitatree đưa chất lượng Australia đến người Việt

Vitatree mang tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Australia đến người tiêu dùng Việt, từng bước xây dựng niềm tin bằng chất lượng quốc tế với danh mục hơn 50 sản phẩm.

Chất lượng quốc tế

Thương hiệu Vitatree do công ty B.Pure thành lập năm 2013 tại Australia, với tiêu chí chất lượng là nền tảng cho mọi hoạt động. Từ những ngày đầu, thương hiệu lựa chọn sản xuất và đóng gói toàn bộ sản phẩm tại nhà máy đạt chuẩn GMP của Australia, đáp ứng các kiểm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hành trình của mỗi sản phẩm bắt đầu từ khâu chọn lọc nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn Australian Made - chứng nhận chỉ được cấp khi toàn bộ quy trình, từ nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói, đều thực hiện tại Australia. Chứng nhận này do Australian Made Campaign Limited (AMCL) - tổ chức được Chính phủ Liên bang Australia công nhận, cấp phép. Theo đại diện doanh nghiệp, Australian Made không chỉ là một chứng nhận về xuất xứ, mà là cam kết lâu dài về chất lượng và niềm tin dành cho người tiêu dùng trên toàn cầu.

Vitatree được trao hạng vàng "Thương hiệu số 1 Việt Nam". Ảnh: Vitatree

Sau hơn một thập kỷ gây dựng, hành trình ấy dần ghi dấu tại thị trường Việt Nam. Năm 2024, Vitatree được trao hạng vàng "Thương hiệu số 1 Việt Nam" do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp châu Á bình chọn, phản ánh sự ghi nhận của thị trường đối với chất lượng và uy tín thương hiệu.

Mở rộng sản phẩm, đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Trong bối cảnh dân số Việt Nam năm 2025 đạt hơn 101 triệu người, nhu cầu chăm sóc và chủ động bảo vệ sức khỏe ngày càng tăng. Thương hiệu đã đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng danh mục hơn 100 sản phẩm dành cho trẻ em và người trưởng thành tại Australia, trước khi mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Mông Cổ và Việt Nam.

Vitatree định hướng đưa sản phẩm tới nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Vitatree

Tại Việt Nam, vượt qua các yêu cầu kiểm định của Bộ Y tế, B.Pure Group - đơn vị sở hữu thương hiệu Vitatree đã đưa ra thị trường hơn 50 sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với thể trạng và nhu cầu người Việt. Theo ông Stanley Bai, CEO B.Pure Group, song song với mở rộng danh mục, đơn vị luôn giữ nguyên cam kết về chất lượng như tại thị trường Australia.

Cùng với sản phẩm, thương hiệu mở rộng độ phủ qua hơn 5.000 cửa hàng thuộc các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, Pharmacity, Trung Sơn... các nhà thuốc lẻ và cửa hàng mẹ bé, đồng thời đẩy mạnh phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Với sự đón nhận của người tiêu dùng, sau hơn 10 năm hiện diện tại Việt Nam, nhãn hàng đã mở rộng danh mục phù hợp với khách hàng. Với việc ra mắt quy cách hộp 30 viên cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ultra CoQ10 150mg, nhãn hàng đáp ứng được nhu cầu sử dụng linh hoạt theo tháng, hướng đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng trưởng thành.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ultra CoQ10 150mg được khuyến nghị sử dụng mỗi ngày một viên, hỗ trợ chống oxy hóa và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. "Việc bổ sung quy cách mới không chỉ hoàn thiện danh mục sản phẩm, mà còn thể hiện cách nhãn hàng tiếp tục điều chỉnh để phù hợp hơn với thói quen và nhu cầu sử dụng tại Việt Nam", đại diện thương hiệu cho hay.

Thế Đan