Hành trình 11 năm vì sức khỏe người Việt của Orgalife

Với mong muốn đưa tri thức khoa học vào sản phẩm dinh dưỡng, Orgalife trải qua hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, theo đuổi hướng đi "dinh dưỡng y học chuẩn hóa" tại Việt Nam.

Trong 11 năm qua, Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife hoạt động như một trung tâm nghiên cứu ứng dụng dinh dưỡng y học, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt dựa trên nền tảng sinh học - y học - dinh dưỡng. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống nghiên cứu, sản xuất khép kín cùng đội ngũ chuyên gia lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng, công nghệ sinh học và y học thực chứng.

Orgalife nghiên cứu, phát triển và sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học tại Việt Nam. Ảnh: Orgalife

Ông Nguyễn Nhất Phi, Phó tổng giám đốc Orgalife, cho biết doanh nghiệp "lấy khoa học làm nền tảng, sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh". Trong hơn một thập kỷ, công ty kiên định với triết lý phát triển dựa trên bằng chứng khoa học, khẳng định vị thế thương hiệu trong ngành dinh dưỡng y học tại Việt Nam.

Phát triển hệ sinh thái dinh dưỡng y học dựa trên nghiên cứu lâm sàng

Orgalife hợp tác cùng nhiều bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, Quân y 103, Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện K, Hữu Nghị... để thực hiện thử nghiệm và đánh giá lâm sàng các công thức sản phẩm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho từng dòng sản phẩm, hướng đến tính phù hợp với thể trạng và bệnh lý người Việt.

ThS.BS. Trần Thị Anh Tường, Trưởng Khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM tại một hội nghị khoa học được phối hợp tổ chức bởi Orgalife. Ảnh: Orgalife

Doanh nghiệp hiện sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, FSSC 22000 và HACCP Codex. Trong đó, công nghệ enzyme/thủy phân - sáng chế được cấp bằng độc quyền tại Mỹ và 18 quốc gia giúp tối ưu khả năng hấp thu dinh dưỡng và bảo toàn cấu trúc protein tự nhiên. Ngoài ra, công nghệ tiệt trùng UHT và đóng gói vô trùng được áp dụng để đảm bảo an toàn mà không cần chất bảo quản.

Nhà máy Orgalife tại Khu công nghiệp Phúc Long (Tây Ninh) vận hành tự động, khép kín. Nguyên liệu được chọn lọc từ vùng sản xuất bền vững, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Mô hình "phòng thí nghiệm mở" của đơn vị cho phép các nhà khoa học, bác sĩ và kỹ sư sinh học phối hợp nghiên cứu dựa trên dữ liệu thực tế từ bệnh nhân, tạo nên quy trình R&D vừa chuẩn hóa, vừa ứng dụng được trong lâm sàng.

Theo các nghiên cứu hợp tác với bệnh viện, việc bổ sung sản phẩm chứa protein, omega, MCT, vitamin và khoáng chất giúp cải thiện khả năng hấp thu, phục hồi thể trạng cho bệnh nhân ung thư sau hóa trị, xạ trị.

Lan tỏa tri thức dinh dưỡng, vì sức khỏe cộng đồng

Phần quà dinh dưỡng Orgalife gửi tặng Trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Orgalife

Song song nghiên cứu, Orgalife triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng y học cho hàng chục nghìn người. Doanh nghiệp tổ chức các chương trình "Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư", "Dinh dưỡng phục hồi sau phẫu thuật", "Bữa ăn lành mạnh cho người cao tuổi" tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước.

Orgalife đồng hành cùng Hội nghị khoa học HoSPEN 2025. Ảnh: Orgalife

Trong 11 năm, doanh nghiệp đồng hành cùng hơn 45.000 người thông qua hội thảo, tư vấn khoa học, câu lạc bộ bệnh nhân và chương trình thiện nguyện. Hàng nghìn phần quà dinh dưỡng được trao tặng tới viện dưỡng lão, trung tâm cứu trợ, quỹ bảo trợ trẻ em, lan tỏa thông điệp "đưa khoa học phục vụ cuộc sống".

Với những đóng góp trong nghiên cứu và trách nhiệm xã hội, Orgalife hiện có mặt tại hàng trăm bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều nước châu Á. Doanh nghiệp được vinh danh "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025" và "Top 10 Asia's Top Trusted Brand Awards 2025", ghi nhận nỗ lực trong hành trình đưa tri thức khoa học dinh dưỡng phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Thế Đan