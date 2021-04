Hành trình '10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh' của IMAP

Bài giảng của IMAP được xây dựng với mục tiêu giúp học viên yêu thích tiếng Anh, tự tin sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IMAP Việt Nam đưa ra triết lý đào tạo MKS giúp người học tiếng Anh dễ dàng đạt mục tiêu đề ra.

Triết lý đào tạo lấy Mindset - thái độ học tập quyết tâm, tinh thần chủ động; Knowledge - năng lực ngôn ngữ; Skill - kỹ năng thành công làm ba yếu tố tiên quyết tạo nên chân dung một học viên thành công. Với MKS, Ms Hoa và đội ngũ công ty IMAP, trong đó có Anh ngữ Ms Hoa và Ms Hoa Giao tiếp, đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ giúp "10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh".

Chị Nguyễn Thị Hoa - CEO Công ty CP Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam.

- Vì sao chị cho rằng muốn thành thạo tiếng Anh phải học theo phương pháp MKS?

- Quá trình gần mười năm vận hành hệ thống, tôi nhận thấy đào tạo kiến thức ngôn ngữ (Knowledge) luôn không đủ để giúp học viên chinh phục một ngoại ngữ. Chúng tôi áp dụng triết lý đào tạo MKS lấy sự cộng hưởng của ba yếu tố để rèn giũa học viên toàn diện cả về kiến thức, tâm thế sống và kỹ năng công việc.

Tôi quan niệm bên cạnh mục tiêu cốt lõi là Knowledge (năng lực tiếng Anh) thì AQ (chỉ số vượt nghịch cảnh) hay tâm thế của người học (M- Mindset) mới quyết định thành công. Nhiều khi chính sự mất động lực, nhụt quyết tâm, thiếu kiên nhẫn trở thành rào cản lớn nhất của người học. Vì vậy, trong mỗi lớp học chúng tôi xây dựng môi trường học tập đề cao tính trách nhiệm, thái độ tích cực, tâm thế chủ động để rèn luyện tính kiên trì theo đuổi mục tiêu cho học viên.

Ngày nay, ngoài tiếng Anh, kỹ năng mềm (Skills) là công cụ quan trọng trong công việc. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ, chúng tôi còn trang bị cho học viên bộ kỹ năng mềm "nghệ thuật giao tiếp thành công". Học viên học được kỹ năng làm chủ ngôn từ, làm chủ giọng nói, kỹ năng thuyết trình tự tin, nghệ thuật thuyết phục... thể hiện được giá trị của bản thân sẽ dễ dàng được công nhận và gặt hái thành công.

Đội ngũ giáo viên IMAP miền Bắc.

- Ba yếu tố này được lồng ghép trong quá trình giảng dạy như thế nào?

- Thực tế, chúng tôi không giảng dạy đạo đức hay kỹ năng đơn thuần mà lồng ghép nội dung này trong suốt quá trình học tiếng Anh. Đơn cử, chúng tôi luôn yêu cầu sử dụng những câu nói tích cực và lấy những câu chuyện gần gũi xung quanh học viên làm nguyên liệu để vừa truyền thụ kiến thức trí tuệ vừa mài giũa tâm.

Dạy câu điều kiện nhiều người có thể sử dụng ví dụ "If it rains, I’ll not go to school", nhưng tại IMAP chúng tôi yêu cầu sử dụng những câu truyền động lực và luyện tâm thế khát vọng như "If I study English well, I will travel around the world". Hoạt động chia đội và đặt câu, ghép hai mệnh đề cũng rèn luyện tính kết nối, kỹ năng phối hợp công việc, làm việc nhóm và kỹ năng phản xạ ngôn ngữ nhanh.

Bên cạnh dịch vụ bổ trợ luyện thi chúng tôi còn mở thêm lớp đào tạo kỹ năng viết CV, tổ chức các buổi talkshow đào tạo kỹ năng tranh luận, phỏng vấn, thuyết trình... bằng tiếng Anh để phát triển những kỹ năng khác cho học viên. Chúng tôi kỳ vọng kết thúc khóa học, học viên khai phá được tiềm năng bản thân, tự tin sử dụng ngoại ngữ hơn.

Để làm được điều này, bản thân đội ngũ sứ giả truyền cảm hứng cũng sở hữu 3 yếu tố MKS và tuân theo giá trị cốt lõi của IMAP tậm tâm phục vụ, trách nhiệm kỷ luật. Tại lớp học, chúng tôi chủ trương xóa bỏ rào cản khoảng cách người cho kiến thức và người học giữa giáo viên với học viên. Giáo viên đồng hành, kết nối thường xuyên mọi lúc, hỗ trợ tối đa cho học viên và học viên được khuyến khích thoải mái chia sẻ mọi vấn đề mình gặp phải.

Hiểu người học, chúng tôi thiết kế bài giảng phục vụ nhu cầu học viên. Nguyên liệu giảng bài được lấy từ những câu chuyện sát thực tế hoặc vấn đề học viên quan tâm để tạo hứng thú cho giờ học. Bài giảng nhờ đó mang tính ứng dụng cao hoặc gần với yêu cầu công việc của người học, kích thích khả năng tương tác, trò chuyện bằng tiếng Anh. Với chúng tôi, giá trị kiến thức không chỉ đo lường bằng điểm số mà còn bằng giá trị hữu ích phục vụ cho công việc, cuộc sống.

- Sau khi áp dụng 3 yếu tố trên vào giảng dạy, chị thấy học viên thay đổi như thế nào so với trước đây?

- Ngoài điều nhìn thấy rõ ràng là tỷ lệ đạt mục tiêu điểm số của mỗi khóa học đều cao thì các bạn học viên không còn sợ học tiếng Anh, thậm chí rất tích cực trò chuyện, thảo luận, trình bày quan điểm. Lớp học nào của IMAP cũng rất sôi nổi, đặc biệt là các lớp Ms Hoa Giao tiếp.

Mặt khác, nhiều học viên của IMAP tự tin tham gia các cuộc thi tranh biện. Sau khóa học các bạn tự tin viết CV xin việc và chia sẻ có những cơ hội việc làm tốt hơn khiến tôi thực sự vui mừng.

Một số bạn còn chia sẻ nhờ khả năng thuyết phục, thuyết trình bằng tiếng Anh tốt, công việc thuận lợi và được thăng tiến trong công việc. Tôi tin chúng tôi đang tiến gần hơn đến mục tiêu "Vì 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh".

- Căn cứ nào để chị tin rằng sẽ hoàn thành mục tiêu "Vì 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh" trong 4 năm nữa?

- Ngoài hoàn thiện kiến thức học thuật, cải tiến chương trình giảng dạy đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên, chúng tôi còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng. Chẳng hạn như Đại hội TOEIC tổ chức tìm hiểu và thi TOEIC miễn phí, tọa đàm hướng nghiệp liên quan đến tiếng Anh, Workshop chia sẻ kinh nghiệm phương pháp học tiếng Anh, các cuộc thi, tài trợ các sự kiện giáo dục...

Với mong muốn giúp người học tiếng Anh tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận đa dạng kiến thức và tài liệu học tập hơn nữa, thương hiệu Anh ngữ Ms Hoa, Ms Hoa Giao tiếp đồng hành cùng VnExpress trên chuyên mục "Học tiếng Anh", góp phần truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ hiệu quả đến tất cả bạn đọc yêu thích tiếng Anh.

Chúng tôi tin rằng, sự cộng hưởng của nhiều dự án sẽ giúp cho hành trình "Vì 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh" gặt hái thành công trong 4 năm nữa như dự định.

Thành lập từ năm 2012, Anh ngữ Ms Hoa hiện có hơn 450 giảng viên, hơn một triệu học viên, cùng 50 cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam. Nhiều học viên sau các khoá học đã tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc, cuộc sống. Đó là phần thưởng lớn nhất với những người làm công tác giảng day như chúng tôi.

Công ty IMAP vừa nhận hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo Anh ngữ" năm 2021.

Nguyễn Phượng (Ảnh: IMAP)