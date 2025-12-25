Hành trình 10 năm Vinmec Central Park hoạt động tại TP HCM

Sau 10 năm, Vinmec Central Park từ bệnh viện vận hành theo chuẩn quốc tế tại TP HCM hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình y học dựa trên giá trị, lấy người bệnh làm trung tâm.

Vinmec Central Park vận hành từ năm 2015, là cơ sở thứ ba thuộc Hệ thống Y tế Vinmec, được đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Ngay từ đầu, bệnh viện định hướng vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực phía Nam. Trên khuôn viên gần 39.000 m2, bệnh viện có quy mô 178 giường bệnh, ban đầu gồm 16 chuyên khoa, sau đó mở rộng lên 22 khoa, cùng các trung tâm chuyên sâu như tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Vinmec Central Park được xây dựng trên khuôn viên rộng rãi với tổng số vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Vinmec

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, với các thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại như CT 640 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, phòng mổ Hybrid, cùng hệ thống quản trị dữ liệu y tế số hóa. Song song với đầu tư công nghệ, bệnh viện phát triển đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia hội chẩn và hợp tác chuyên môn với các trung tâm y khoa tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Sau 15 tháng hoạt động, tháng 6/2017, Vinmec Central Park đạt chứng nhận của Joint Commission International (JCI) - tổ chức đánh giá chất lượng y tế có trụ sở tại Mỹ với số điểm 9,84/10 ngay trong lần thẩm định đầu tiên. JCI hiện được công nhận tại hơn 90 quốc gia, với hệ thống tiêu chí đánh giá tập trung vào an toàn người bệnh, hiệu quả điều trị và quản trị chất lượng.

Trong 10 năm, quy mô hoạt động của bệnh viện tăng trưởng rõ rệt. Từ gần 18.000 lượt khám ngoại trú trong năm đầu tiên, đến năm 2025, bệnh viện phục vụ hơn 130.000 lượt khám mỗi năm, nâng tổng số lượt khách hàng lên gần một triệu. Cùng với đó, bệnh viện hình thành bốn trung tâm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng của người dân trong nước và bệnh nhân quốc tế.

Bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản. Ảnh: Vinmec

Một số dấu mốc chuyên môn được ghi nhận trong giai đoạn này, như tháng 12/2017, Vinmec Central Park trở thành trung tâm can thiệp tim mạch Tavi độc lập, triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ phẫu thuật cao. Tỷ lệ thành công được công bố đạt 95,9%, đưa bệnh viện trở thành một trong những cơ sở có số lượng ca Tavi lớn tại thời điểm đó.

Năm 2023, bệnh viện đạt chứng chỉ ACC - Trung tâm xuất sắc lĩnh vực tim mạch. Đến năm 2024, bệnh viện gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected, kết nối trực tiếp với hệ thống y tế Cleveland Clinic (Mỹ), mở rộng hợp tác trong đào tạo, hội chẩn và chuẩn hóa thực hành lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bước sang năm thứ 10, bệnh viện tiếp tục triển khai một số kỹ thuật chuyên sâu mới. Trong đó, Vinmec Central Park là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật đặt điện cực não sâu (SEEG) dưới hệ thống định vị tiên tiến, phục vụ thăm dò ổ động kinh cho bệnh nhi mắc động kinh kháng trị. Kỹ thuật được thực hiện với sự tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia Nhật Bản và Cleveland Clinic. Hiện nay, cùng với phẫu thuật não tỉnh và các phương pháp điều biến thần kinh, bệnh viện là một trong số ít cơ sở làm chủ toàn diện các kỹ thuật điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp.

Sang giai đoạn phát triển tiếp theo, Vinmec Central Park xác định mục tiêu củng cố nền tảng chuyên môn, đồng thời từng bước triển khai mô hình y học dựa trên giá trị. Theo định hướng này, hiệu quả điều trị, mức độ an toàn và trải nghiệm của người bệnh được đặt làm trung tâm trong các quyết định chuyên môn và quản trị.

Ê-kíp bác sĩ đang chuẩn bị đưa điện cực vào sọ não, điều trị cho bệnh nhân 9 tuổi mắc động kinh kháng trị. Ảnh: Vinmec

Để hiện thực hóa mục tiêu, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, song hành với ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Việc kết hợp giữa năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ và hệ thống công nghệ được kỳ vọng giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Song song, bệnh viện chú trọng chuẩn hóa quy trình chăm sóc người bệnh, từ tiếp đón, thăm khám, điều trị đến theo dõi sau ra viện. Ở góc độ quản trị, bệnh viện hướng tới xây dựng hệ thống vận hành tinh gọn, dựa trên dữ liệu và các chuẩn mực quản trị hiện đại, nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thông qua việc kiểm soát chất lượng, tối ưu quy trình và đầu tư có chọn lọc, bệnh viện đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý hơn, tạo điều kiện để người bệnh trong nước tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Vinmec Central Park tiếp tục củng cố nền tảng xuất sắc nhằm mục tiêu xây dựng nền y học dựa trên giá trị, lấy người bệnh làm trung tâm. Ảnh: Vinmec

Theo TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, sự phát triển của Vinmec Central Park không chỉ được đo bằng quy mô hay số lượng kỹ thuật triển khai, mà còn bằng mức độ tin cậy của người bệnh khi lựa chọn điều trị. "Mỗi bước tiến về công nghệ hay chuyên môn chỉ có ý nghĩa khi giúp người bệnh được điều trị tốt hơn và an tâm hơn", ông nói.

Thế Đan