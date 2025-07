Hành trình 10 năm Empagliflozin từ kiểm soát đường huyết đến bảo vệ tim thận

Hội thảo khoa học tại Hà Nội và TP HCM do Boehringer Ingelheim tổ chức mới đây bàn về hành trình 10 năm Empagliflozin mở rộng điều trị từ kiểm soát đường huyết đến tim, thận và chuyển hóa.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, thận, nội tiết và thu hút hơn 1.000 bác sĩ, dược sĩ tham dự. Hội thảo đồng thời đánh dấu hành trình 10 năm kể từ nghiên cứu Empa-REG Outcome được công bố trên toàn cầu - cột mốc đưa hoạt chất Empagliflozin trở thành giải pháp giúp thay đổi cách tiếp cận trong các bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đầu ngành cùng phân tích hành trình 10 năm ứng dụng Empagliflozin trong thực hành lâm sàng, từ mục tiêu kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường, đến mở rộng chỉ định trong điều trị suy tim và bệnh thận mạn. Các ca bệnh điển hình được trình bày tại hội thảo đã nhấn mạnh vai trò của việc can thiệp sớm, tiếp cận đa chuyên khoa, và cá thể hóa điều trị để nâng cao chất lượng sống và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam nhấn mạnh nghiên cứu bản lề Empa-REG Outcome là cú hích làm thay đổi hàng loạt khuyến cáo trong điều trị các bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa. "Empagliflozin là SGLT2i đầu tiên tại Việt Nam có chỉ định giảm 38% nguy cơ tử vong tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có kèm bệnh tim mạch, bên cạnh đó còn chứng minh giảm 35% nguy cơ nhập viện vì suy tim", GS Nguyễn Lân Việt nói.

Trong quản lý bệnh thận mạn, PGS.TS.BS Đỗ Gia Tuyển, Trưởng bộ môn Nội tổng hợp, đại học Y Hà Nội cũng khẳng định vai trò của Empagliflozin trong bảo vệ thận trên phổ rộng bệnh nhân và giúp trì hoãn đến 26,6 năm đến khi điều trị thay thế thận.

Từ góc nhìn quốc tế, GS. Piotr Ponikowski, Cựu Chủ tịch Hội Suy tim ESC, nhấn mạnh hiệu quả lâm sàng của Empagliflozin trên bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh tim mạch, giúp giảm biến chứng, cải thiện diễn tiến bệnh trở nặng và giúp tăng chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, Empagliflozin cũng là hoạt chất đầu tiên được phê duyệt chỉ định điều trị cho bệnh nhân suy tim bất kể phân suất tống máu với phổ rộng.

TS.DS. Nguyễn Quốc Bình, đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định, các bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa đang là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, cả ở Việt Nam và trên toàn cầu. Với hiệu quả đã được chứng minh và hiện diện trong các hướng dẫn điều trị uy tín toàn cầu và trong nước, Empagliflozin là một liệu pháp toàn diện, đơn giản, giúp bảo vệ tim, thận và chuyển hóa - phù hợp với phổ rộng bệnh nhân, từ đái tháo đường típ 2 đến suy tim và bệnh thận mạn, giúp mang lại hiệu quả lâu dài về mặt sức khỏe và đồng thời giúp giảm gánh nặng kinh tế lên hệ thống y tế.

Tại Việt Nam, đái tháo đường đang dần trở thành vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng, với khoảng 30% người trưởng thành trong độ tuổi 35 - 59 mắc bệnh. Dự báo đến năm 2030, căn bệnh này sẽ nằm trong nhóm 7 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Tổng chi phí điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại Việt Nam hiện vượt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó 70% là để giải quyết các biến chứng.

Bên cạnh đó, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân tử vong số một, trong khi bệnh thận và đái tháo đường cũng góp mặt trong nhóm bốn nguyên nhân hàng đầu làm tăng gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Mối liên hệ giữa tim - thận - chuyển hóa không chỉ là vấn đề tương quan bệnh lý, mà còn tác động đến tuổi thọ. Một người mắc đái tháo đường có thể mất trung bình 6 năm sống khỏe mạnh, con số này có thể lên tới 11 năm nếu kèm thêm bệnh thận mạn và các biến cố tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Năm 2019, cả nước ghi nhận khoảng 10 triệu ca bệnh thận, với hơn 21.000 ca tử vong. Chi phí lọc máu đã lên đến 4.000 tỷ đồng và với 5.500 máy chạy thận hiện nay chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của bệnh nhân bệnh thận mạn. Đến năm 2021, bệnh thận mạn đã trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ bảy, và theo dự báo, đến năm 2040 có thể vươn lên vị trí thứ năm nếu không có giải pháp can thiệp hiệu quả.

Các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh lý tim mạch là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn. Tuy nhiên, việc chẩn đoán sớm vẫn còn nhiều hạn chế. Gần 51% bệnh nhân đái tháo đường típ 2 bị bỏ sót chẩn đoán bệnh thận. Tỷ lệ này lên đến 68% ở các nhóm bệnh nhân tăng huyết áp có kèm suy tim hoặc bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Những con số này cho thấy sự cần thiết của việc tầm soát sớm và điều trị chủ động bệnh thận mạn trong cộng đồng có nguy cơ cao.

Liệu pháp toàn diện trong quản lý bệnh đái tháo đường, tim mạch và thận.

Với cơ chế hoạt động độc lập với insulin, Empagliflozin hỗ trợ đào thải glucose qua nước tiểu và mang lại lợi ích toàn diện trong điều trị. Nghiên cứu lớn như Empa-REG Outcome đã chứng minh hiệu quả, giúp giảm 38% nguy cơ tử vong do tim mạch, giảm 32% tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 35% nguy cơ nhập viện do suy tim và giảm 39% tiến triển bệnh thận ở bệnh nhân đái tháo đường có kèm bệnh tim mạch. Các nghiên cứu khác như Emperor Reduced, Emperor Preserved, Empulse và Empa Kidney cũng chứng minh hiệu quả tương tự.

Tại Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, theo ước tính của Boehringer Ingelheim, có hơn 461.000 bệnh nhân đã được điều trị bằng Empagliflozin, giải pháp này đã giúp cứu sống hơn 21.600 người mỗi năm, ngăn ngừa hơn 17.000 ca tử vong do tim mạch, 67.000 biến cố thận và hơn 2,6 triệu ca nhập viện, từ đó tiết kiệm cho hệ thống y tế khoảng 588 tỷ đồng chi phí lọc máu.

Bà Nguyễn Ngọc Thủy, Giám đốc Ngành hàng Tim mạch - Thận - Chuyển hóa, Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo: "Chúng tôi tin rằng, mỗi quyết định điều trị kịp thời hôm nay chính là nền tảng bảo vệ nhiều cuộc đời trong tương lai. Empagliflozin là minh chứng cho cam kết lấy bệnh nhân làm trung tâm của Boehringer Ingelheim - từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn". Cũng theo bà Ngọc Thủy, Boehringer Ingelheim sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và mở rộng hợp tác cùng cộng đồng y khoa, nhằm đưa những giải pháp y học đột phá đến gần hơn với người dân.

