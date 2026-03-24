Hành trình 1.500 ngày trà mật ong Boncha ra mắt vị chanh Nhật

Từ lên ý tưởng, nghiên cứu các loại nguyên liệu đến hàng trăm cuộc thử nghiệm, sau 1.500 ngày, đội ngũ R&D thành công phát triển trà mật ong Boncha chanh Nhật Yuzu.

Theo đại diện Boncha, chứng kiến thị trường đồ uống Việt Nam thay đổi từng ngày, người dùng luôn tìm kiếm những trải nghiệm hương vị mới lạ, phù hợp phong cách cá nhân, đội ngũ chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển) đã đặt trọn tâm huyết vào các cuộc thử nghiệm, tỉ mỉ nghiên cứu để tìm kiếm những nguyên liệu đặc biệt. Các "kiến trúc sư" hương vị không ngừng sáng tạo để tìm ra "điểm chạm": nơi những xu hướng giải khát thời thượng của thế giới được bản địa hóa vừa vặn với gu thưởng thức của người Việt.

Với Trà mật ong chanh Nhật Yuzu, đội ngũ R&D Boncha đã dành hơn 1500 ngày từ lúc tìm kiếm ý tưởng đến khi chính thức ra mắt sản phẩm. Để có được sản phẩm ưng ý, đội ngũ R&D đã trải qua hàng trăm cuộc thử nghiệm, đong đếm tỷ lệ các thành phần nguyên liệu. Đây cũng là dòng trà mật ong đóng chai kết hợp Yuzu đầu tiên mà Boncha giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Bên trong phòng nghiên cứu của Boncha. Ảnh: Uniben

Đại diện thương hiệu cho biết, việc lựa chọn Yuzu cho bộ sưu tập vị chua thanh mát mới xuất phát từ quá trình nghiên cứu xu hướng tiêu dùng. Theo khảo sát của doanh nghiệp, các dòng trà có hương vị chua luôn chiếm được cảm tình của thực khách.

"Giới trẻ Việt Nam ngày càng cởi mở với những hương vị quốc tế mang đến cảm giác tươi mới, đặc biệt là các dòng citrus (hay các loại quả có múi như chanh, cam, quýt). Yuzu đáp ứng tốt các yếu tố đó nhưng vẫn giữ sự tinh tế và mùi hương đặc trưng", đại diện Boncha cho biết.

Bộ sưu tập Bon-Citron sở hữu bộ ba vị chua thanh mát độc đáo. Ảnh: Uniben

Yuzu là loại chanh có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi tiếng với hương thơm đặc trưng và vị chua thanh dịu. Trong giới ẩm thực và đồ uống, Yuzu thường là nguyên liệu trong các món tráng miệng, cocktail hay trà cao cấp nhờ khả năng tạo nên cảm giác tươi mát và hậu vị tinh tế. Những năm gần đây, nguyên liệu này trở thành xu hướng trong nhiều sản phẩm đồ uống thế giới và dần du nhập vào Việt Nam.

Trong công thức của Boncha, vị chua thanh của Yuzu được kết hợp với 100% mật ong nguyên chất giúp các vị cân bằng, tạo nên hậu vị nhẹ nhàng. Cộng hưởng vị chát nhẹ từ trà xanh, thức uống được nhiều người tiêu dùng trẻ nhận xét "mang lại cảm giác thanh mát, dễ uống" và phù hợp với nhiều hoạt động trong ngày, dù học tập, làm việc gặp gỡ bạn bè hay hoạt động ngoài trời.

Vị chua thanh mát của Boncha được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Uniben

Kết nối hương vị với phong cách sống

Cùng với vị chanh, tắc vốn quen thuộc với người dùng, Trà mật ong Boncha chanh Nhật Yuzu góp mặt vào bộ sưu tập Bon-Citron vị chua thanh mát độc đáo. Bộ sưu tập này được định vị với tinh thần trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng yêu thích sự năng động và sáng tạo. Theo thương hiệu, mỗi hương vị trong bộ sưu tập sẽ đại diện cho một phong cách sống khác nhau của giới trẻ hiện đại.

"Trong khi vị chanh là lựa chọn kinh điển, sảng khoái tức thì; vị tắc mang đến hương vị truyền thống quen thuộc, thì 'tân binh' chanh Nhật Yuzu lại là một làn gió mới đầy tinh tế", đại diện thương hiệu miêu tả.

Vị này cho biết thêm, từ những thử nghiệm trong phòng R&D đến khi xuất hiện trên thị trường, Trà mật ong chanh Nhật Yuzu là bước khởi đầu cho hành trình khám phá các hương vị mới của Boncha. Với định hướng sáng tạo, thương hiệu kỳ vọng mang đến thêm nhiều trải nghiệm đồ uống mang cảm hứng quốc tế dành cho giới trẻ Việt Nam.

Diệp Chi