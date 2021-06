Hạnh phúc với chồng vì tôi biết thế nào là đủ

Tôi và anh đều 30 tuổi, có hai bé xinh xắn dễ thương. Chúng tôi gặp và yêu nhau từ những năm đầu sinh viên, anh là mối tình đầu của tôi.

Tôi phải tự nhận mình là người rất chung thủy, yêu anh chỉ biết đến anh và chẳng nghĩ nhiều đến tương lai. Thật may mắn anh cũng vậy, dù có lúc giận hờn cãi vã nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ đối phương. Dù tôi đúng hay sai anh đều là người xin lỗi, năn nỉ và làm hòa trước. Rồi đến năm ra trường, vì yêu nên anh chấp nhận về nơi tôi sống để lập nghiệp (tôi muốn lấy chồng rồi vẫn sống gần bố mẹ). Anh yêu thương và chiều chuộng tôi rất nhiều, chiều cả những sở thích linh tinh nhỏ nhặt của tôi.

Chúng tôi yêu nhau 8 năm mới làm đám cưới, khi ấy công việc cả hai đã ổn định. Tôi và anh mua được mảnh đất nhỏ, làm nhà riêng, không phải làm dâu, được ở gần nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi cao to đẹp trai, kiếm tiền rất giỏi, tiền mua đất và làm nhà phần lớn là anh kiếm nhưng chưa khi nào xem nặng điều đó. Đến khi mua xe anh cũng để tôi đứng tên, tiền làm ra bao nhiêu anh cũng khoe với tôi và chuyển sang tài khoản tôi. Vợ chồng tôi đều không quá xem nặng vật chất, chỉ kiếm tiền trong khả năng có thể và hợp pháp, mong cho con cái có cuộc sống tốt hơn. Anh là người đàn ông của gia đình, việc nhà hầu như anh làm hết, tôi chỉ việc lo cho con. Tôi là người phụ nữ có ngoại hình bình thường, dễ nhìn, hiền lành, là típ người phụ nữ của gia đình. Tôi yêu thương chồng con hết lòng, công việc văn phòng có chút gò bó về thời gian nên luôn muốn lui về kinh doanh tự do nhưng vẫn chưa phải lúc. Tôi nhận thấy mình biết điều, đối nhân xử thế tương đối ổn, thỉnh thoảng biếu ông bà hai bên tiền tiêu.

Để được như ngày hôm nay, chúng tôi cũng trải qua một vài chuyện. Khi mới quen nhau, anh có chơi với nhóm bạn xấu, dính vào lô đề, cá độ, bóng đá. Tôi cương quyết tách anh ra khỏi nhóm bạn đó. Giờ anh đã thấy quyết định khi đó là đúng, cuộc sống hiện tại của những người bạn là câu trả lời cho anh. Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa nhưng anh không đi lễ, không sùng đạo; gia đình tôi chỉ thờ ông bà tổ tiên.

Ngày mới quen nhau, tôi còn không biết gì về đạo, khi yêu rồi tôi nói về sau cưới thì đạo ai người ấy giữ, con cái trưởng thành thì chúng tự quyết định, anh đồng ý. Anh nói điều này với mẹ, mẹ anh rất hiền nên chiều theo ý con cái, miễn con hạnh phúc; ba anh thì khác, ông nghiêm khắc, độc đoán và sĩ diện, ông sợ con dâu không theo đạo sẽ bị người ta chê cười. Bởi thế mẹ khuyên anh nên thuyết phục tôi đi học giáo lý để làm thủ tục cưới, sau này không theo cũng được, để cho gia đình được yên ấm.

Khi thấy anh khó xử, tôi đã lựa chọn cách như với mẹ anh nói, anh cũng không thuyết phục tôi. Những tháng ngày đi học giáo lý với tôi rất mệt, phải nghe những điều mình không tin, phải học thuộc rất nhiều kinh thánh mà tôi chẳng hiểu gì, rồi về lại giận dỗi anh, anh chịu nhịn hết. Anh nói cảm ơn vì tôi đã nhường một bước để có được tôi và gia đìn; anh sẽ tốt và bù đắp cho tôi.

Anh có tật xấu là ngủ ngáy nhưng may mắn lại ngủ rất say nên thường đợi tôi ngủ trước. Cũng có khi tôi thức giấc vì tiếng ngáy to nhưng nghĩ đến những điểm tốt của anh lại nén cái bực lại, tôi chỉ lo ngáy như vậy ảnh hưởng sức khỏe của anh. Anh không có sở thích hay đam mê đặc biệt nào cả, thỉnh thoảng đi nhậu do công việc, tôi cũng nói anh nên bớt lại hoặc thay vì đi nhậu thì gặp bàn chuyện ở quán cà phê.

Chẳng có cuộc sống nào toàn màu hồng, muốn màu gì thì chính chúng ta phải từng ngày tô điểm lên thôi. Tôi biết mình may mắn có người chồng tốt nhưng cũng không hề tự ti về bản thân, hay trêu anh là "Nếu không có em chắc giờ anh đang nghiện hút cùng nhóm bạn kia rồi". Em tin tưởng chồng nhưng cũng luôn quan tâm xem anh có sự thay đổi nào không, cũng độc lập tài chính nếu trường hợp xấu xảy ra. Tôi thấy cuộc sống gia đình cần nhất là sự hy sinh và vun đắp từ hai phía. Chúc các anh chị hạnh phúc, ai chưa tìm được một nửa thì sớm tìm được. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Huyền

