Hạnh phúc muộn của mẹ đơn thân Việt và người đàn ông Mỹ

Vĩnh LongGiữa trưa tháng 7, trong khi chị Bích Ngân bận xới cơm, anh Phillip Don Phillips đứng vẫy khách trước quán ở phường Hòa Thuận để phụ vợ.

Thấy "ông Tây" đứng mời, nhiều người tò mò ghé vào quán cơm nhỏ ven đường. Do cả quán chỉ có 5 bàn nên những lúc khách đông, anh Phillips chạy vào lau bàn, múc canh, bưng cơm cho khách. Bé Kha, 10 tuổi, con chị Ngân, lon ton chạy quanh chân người đàn ông Mỹ, thỉnh thoảng dừng lại nhìn rồi cười.

Cảnh tượng đầm ấm này mới có trong ngôi nhà của chị Ngân bốn tháng, kể từ khi Phillip, tài xế xe tải 52 tuổi, ở bang Florida, Mỹ quyết định sang Việt Nam.

Anh Phillip Don Phillips và chị Bích Ngân trong chuyến du lịch Côn Đảo, tháng 5/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc đến vậy", Phillip nói.

Anh từng có một quá khứ buồn. Phillip lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Khi kết hôn, vợ đầu và đứa con chưa kịp chào đời của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Khi gặp người vợ thứ hai, anh làm cùng lúc ba công việc để đủ tiền cho cô học ngành y. Họ có hai con gái.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc thường xuyên xa nhà, vợ anh ngoại tình với đồng nghiệp khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mất niềm tin vào tình yêu, nhiều năm liền Phillip buồn chán, sống vật vờ "như một cái cây thiếu nước", nhiều tháng không về nhà.

Cuối năm 2024, trong một lần đến tiệm nail của người phụ nữ Việt ở Florida, người đàn ông buột miệng kể về sự cô đơn của nghề lái xe tải liên tỉnh và được bà chủ tiệm đồng cảm. Chị chợt nhớ đến em họ mình là Bích Ngân, 35 tuổi, quê Trà Vinh (cũ), đơn thân nuôi con trai sau cuộc hôn nhân tan vỡ năm 2019, nên chủ động kết nối họ.

Vì nể chị nên Bích Ngân vẫn liên lạc với người đàn ông Mỹ nhưng "không tin sẽ tìm được tình yêu, nhất là với người ở cách nửa vòng trái đất".

Ban đầu, chị chỉ trả lời vài tin xã giao vì nghĩ sẽ ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa. Ngược lại, Phillip nhanh chóng bị cuốn hút bởi đôi mắt sâu và nụ cười của chị. Vài tuần đầu, tin nhắn giữa họ thưa thớt vì rào cản ngôn ngữ cho đến khi hai người cùng chia sẻ quan điểm về sự thủy chung.

"Càng hiểu cô ấy, tôi càng yêu, một cách rất nhanh chóng", anh nói. "Khác những phụ nữ tôi từng quen, cô ấy không bao giờ nói về tiền bạc hay tình dục".

Cả hai từng bị tổn thương từ cuộc hôn nhân trước nên tự nhủ sẽ tuyệt đối chung thủy và trân trọng nhau như cách bù đắp quá khứ. Họ thống nhất không giấu bất cứ điều gì đối phương muốn biết. Những lúc mệt, Phillip chuẩn bị chợp mắt trên xe tải cũng gửi định vị bạn gái ở Việt Nam yên tâm.

Hai tháng sau, Phillip cầu hôn. Anh nói với Ngân đây không phải cách người Mỹ thường làm và lẽ ra cần lãng mạn hơn, nhưng anh tin tình cảm đã đủ sâu nên không muốn chần chừ. Nhưng Ngân từ chối.

Không nản lòng, Phillip chờ đợi và tiếp tục cầu hôn thêm ba lần nữa nhưng kết quả không thay đổi. Sau này chị Ngân chia sẻ, lúc đó trăn trở lớn nhất trong lòng là con trai, vốn từ nhỏ thiếu vắng tình thương của cha và rất nhạy cảm với mối quan hệ mới của mẹ. Mỗi lần chị hỏi ý kiến, bé đều nói chưa thể quyết định.

Đầu tháng 2/2025, Phillip bất ngờ đặt vé sang Việt Nam để chứng minh với cậu bé 10 tuổi, con Ngân. Với kinh nghiệm nuôi dạy hai con gái, anh hoàn toàn có thể yêu thương và chăm sóc cậu bé.

Trước khi bay, anh xem nhiều video về văn hóa Việt và rút ra hai điều, gia đình là tất cả và sự ổn định trong hôn nhân là rất quan trọng.

"Tôi cảm thấy văn hóa châu Á rất ấm áp, không khó để thích nghi", anh nói.

Và thực tế đúng như vậy.

Anh Phillip Don Phillips cùng gia đình chị Bích Ngân ở tỉnh Vĩnh Long, tháng 5/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự xuất hiện của "ông Tây" khiến xóm nhỏ ở Trà Vinh xôn xao. Ngày đầu ở quán cơm, anh dọn rác, chạy bàn và trò chuyện với khách. Phillip học tiếng Việt nhanh, chỉ trong tuần đầu đã có thể chào hỏi và giao tiếp vài câu đơn giản. Anh cũng không giấu cuộc sống ở Mỹ, nơi anh mưu sinh từ năm 15 tuổi và quen với công việc tay chân.

Khi Ngân bị bỏng tay lúc rán gà, anh cẩn thận bôi thuốc cho chị, dù với chị, chuyện này vốn bình thường với người đứng bếp. Chị bất ngờ, lần đầu nhận được quà và sự quan tâm như vậy từ một người đàn ông, thấy tim mình bồi hồi.

Kha cũng dần mở lòng, cậu bé học tiếng Anh, được Phillip cõng trên vai, chơi game hoặc ngồi hàng giờ để sửa đồ chơi. Kha bắt đầu gọi anh là Daddy (bố). Ngân nhận ra Phillip chưa bao giờ hỏi Con em đâu rồi? mà luôn hỏi Con trai anh đâu rồi?.

Cuối cùng, Kha gật đầu đồng ý để mẹ đến với "daddy Phillip". Đám cưới của họ diễn ra tại nhà Ngân với 10 mâm cơm với sự góp mặt của bà con.

Cuối tháng 4, Phillip trở lại Việt Nam lần nữa, Kha đón anh ở sân bay cùng những cái ôm. Lần này, anh mang theo một lá thư tay gửi bà Hơn, 61 tuổi, mẹ Ngân. Trong thư, anh cảm ơn bà đã mang Ngân đến thế giới này, nhấn mạnh tình yêu thương và sự dưỡng dục của bà đã hình thành ở Ngân phẩm chất người vợ, trở thành món quà quý giá với tính cách chung thủy, nhân hậu và dịu dàng.

Bà Hơn, chứng kiến chuyện tình của con gái, không kìm được nước mắt khi đọc thư. Ban đầu, bà lo lắng vì Ngân từng một lần dang dở và khó tìm hạnh phúc. Nhưng khi gặp Phillip tại sân bay, anh vui vẻ và cởi mở, khiến mọi người dễ chịu dù họ không thể trò chuyện nhiều bằng tiếng Anh.

"Phillip chăm sóc, lo lắng cho con gái từng chút, tôi rất an lòng", bà nói.

Ngân đang học nghề, chuẩn bị theo chồng sang định cư Mỹ. Chị tin tất cả những gì xảy ra đều là định mệnh. "Nếu không cho mình cơ hội mở lòng, tôi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc muộn này", chị nói.

Ngọc Ngân