Hạnh phúc liệu có mỉm cười với em lần nữa?

Em 35 tuổi, nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Bình Dương.

Là phụ nữ theo hướng truyền thống, hướng nội, em trân trọng tình cảm, sự chân thành và những mối quan hệ có chiều sâu. Hơn ba năm trước, em mất đi một nửa của mình - mối tình đầu và cả thanh xuân. Mọi thứ dường như sụp đổ, tương lai tan thành mây khói. Em thu mình trong nỗi đau, nhưng nhờ gia đình và bạn bè, em dần đứng dậy, tập trung vào con trai và công việc.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thời gian trôi qua, em nhận ra mạnh mẽ không phải là mãi mãi một mình, hạnh phúc không đến bằng cách này thì sẽ đến bằng cách khác. Không phải "anh" thì sẽ có một người khác đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Hôm nay, giữa dòng suy nghĩ đan xen quá khứ và tương lai, em viết vài dòng này như một cách để mở lòng, không áp lực, không vội vã. Em chỉ mong tìm được người có thể trò chuyện, thấu hiểu, đồng hành với sự tử tế và chân thành. Xa hơn một chút, em hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình thêm lần nữa. Liệu một người từng nếm trải hạnh phúc và cũng từng đánh mất nó có thể tìm thấy lại lần nữa? Giữa thế giới rộng lớn, em mong gặp được anh đâu đó ngoài kia, bằng cách khởi đầu từ những chia sẻ trên VnExpress.

Em và anh có thể không hoàn hảo, nhưng khi ở bên đúng người, chúng ta sẽ trở nên quý giá và bình yên. Nếu anh tìm một người như thế, thì em ở đây nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ