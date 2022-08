Hạnh phúc là gì?

Với mình, sự thẳng thắn và chân thành luôn là tiêu chí đầu tiên khi nói chuyện để bắt đầu một mối quan hệ.

Thật thú vị khi may mắn nhận được email trả lời từ ai đó sau khi mình viết lời giới thiệu này. Mình là chàng IT, làm việc ở thành phố Bắc Ninh. Nhắc tới IT, chắc ai cũng biết tới chiếc USB nhỉ? Gắn bó với nó nhiều nên đôi khi mình chưa tìm thấy ai khác thì phải. Với mình, sự thẳng thắn và chân thành luôn là tiêu chí đầu tiên khi nói chuyện để bắt đầu một mối quan hệ. Vì thực tế mình cũng là người cực thẳng thắn, không ngại thể hiện cũng như bộc lộ suy nghĩ của mình. Có lẽ vì thế đôi lúc mình chẳng mấy khi được lòng hay gây hứng thú khi nói chuyện với ai đó lắm, nhưng nếu ai đó thích những gì mình có, sẽ nhận ra những gì mình đang làm là luôn muốn những gì tốt nhất sẽ tới mà thôi...

Tiếc là người hiểu nó hình như thật ít. Có lẽ vì thế đôi lúc mình cũng bắt đầu học cách lười đi; lười trong việc tìm hiểu ai đó và bắt đầu một mối quan hệ; lười làm những sở thích mà trước đây khi nghĩ tới đã khiến mình hứng thú muốn làm thật nhiều. Chắc do lười dần nên hiện tại mình mong tìm thấy ai đó ở bên cạnh để khiến bệnh lười của mình đỡ hơn và chăm chỉ hơn như: mỗi sáng mai thức dậy có ai đó để ta nhớ tới, quan tâm và chia sẻ khi ta cảm thấy mọi thứ xung quanh thật buồn chán.

Đôi khi ước mơ nho nhỏ của mình chỉ là tìm thấy ai đó cùng sở thích, chấp nhận những gì mình đang có, cùng nhau cố gắng mỗi ngày như nuôi vài em thú cưng. Mình thích có một góc vườn nho nhỏ để sau những giờ làm việc mệt mỏi, có thể thoải mái xả hơi... Đặc biệt là cảm giác vào bếp làm những món mình thích và nhìn thấy nụ cười của những người thưởng thức nó, cảm giác đó thật tuyệt...

Gặp nhau, nói chuyện, nhìn thấy nhau đã là một món quà nhưng món quà đó to thế nào chắc chỉ khi mở ra ta mới biết được. Mình chẳng phải người may mắn lắm trong cuộc sống nên đôi khi cũng mong sự tình cờ thú vị này sẽ mang lại cho mình may mắn. Nếu những suy nghĩ của mình khiến các bạn hứng thú cũng như muốn tìm hiểu, mong sớm nhận được email từ các bạn.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc