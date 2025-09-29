Hạnh phúc khi cầm đũa cùng người thương

Với em, hạnh phúc đơn giản là ăn cơm cùng người mình thương, dù là món bình dân hay sơn hào.

Hai người xa lạ để hứa hẹn mọi điều từ sớm là việc không tưởng, nên em mong có duyên kết nối thì mình hãy trò chuyện nhẹ như những người bạn. Khi đủ chân thành, khoảng cách sẽ gần lại.

Em dạy phổ thông, công việc giản dị nhưng đầy niềm vui. Nếu tìm được anh, niềm vui sẽ nhân đôi. Phong cách trẻ trung, dịu dàng, cao 1m58. Em chưa kết hôn, nếu đúng người cần gặp thì sự chờ đợi này là xứng đáng. Em không theo tôn giáo nào, sống luôn tuân thủ và đề cao nề nếp, các giá trị truyền thống. Trong cuộc sống, em không tham vọng, viển vông, chỉ nắm bắt những việc trong tầm với.

Về anh, mong anh dưới 48 tuổi, ở phía Nam thôi, không vướng bận gì. Em mong gặp người thật sự nghiêm túc, nếp sống lành mạnh, xử lý vấn đề bằng sự điềm tĩnh, bao dung. Nếu thư cho em, anh hãy chia sẻ cụ thể, em sẽ hồi âm sớm. Đi cùng ai đó, em muốn đi đường dài, nên sự chia sẻ và tôn trọng là yếu tố tiên quyết.

Là phụ nữ, em mong cầu điều duy nhất là sự yên tâm. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên, dù cho đó là thuận hay nghịch. Chúng ta hãy trân trọng, và hy vọng gặp anh là thuận duyên.

