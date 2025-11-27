Hạnh phúc dở dang của lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy ở Hong Kong

Ho Wai-ho thiệt mạng trong lúc tham gia chữa cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court, chỉ vài ngày trước đám cưới với bạn gái 10 năm.

"Em thực sự rất muốn được nắm tay anh lần nữa. Siêu anh hùng của em đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nơi anh thuộc về. Em tự hào về anh", bạn gái của Ho Wai-ho, lính cứu hỏa thiệt mạng khi chữa cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court, viết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay.

Cô gái sau đó thêm rằng bản thân "chưa thể chấp nhận chuyện đã xảy ra" và muốn tránh xa mạng Internet một thời gian.

Hai người đã gắn bó hơn 10 năm và dự định làm lễ cưới vào tháng sau. Trên tài khoản mạng xã hội, Ho Wai-ho chia sẻ nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. "Cảm ơn em rất nhiều. Dù em có thấy phiền thì anh vẫn phải nói điều này 100 lần. Anh yêu em. Hãy luôn cười tươi như thế này nhé", phần chú thích trong một bức ảnh có đoạn.

Lính cứu hỏa Ho Wai Ho và bạn gái. Ảnh: Instagram/Ho Wai Ho

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng gửi lời chia buồn bên dưới bài đăng, gọi Ho là người hùng và bày tỏ đồng cảm với nỗi đau của cô. "Anh ấy không chỉ là siêu anh hùng của bạn, mà còn là siêu anh hùng của tất cả chúng ta. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé", một người viết.

Bạn của Ho đăng ảnh chụp cùng nhau khi anh tốt nghiệp học viện cứu hỏa. "Xin hãy nhớ rõ gương mặt của người hùng. Chúng em sẽ không quên anh. Cảm ơn anh đã hy sinh tất cả vì mọi người. Ca trực cuối cùng đã kết thúc. Mong anh yên nghỉ", người này chia sẻ.

Em họ của Ho cũng bày tỏ nỗi buồn trên mạng xã hội. "Hồi nhỏ em thấy anh thật phiền phức và kiêu căng, nhưng giờ em thấy anh thật tuyệt. Anh là người tuyệt nhất đó, nhưng em không muốn theo cách này", cô cho hay, thêm rằng sự ra đi của anh họ khiến cô bị sốc và chỉ ước anh trở về an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ho Wai-ho, 37 tuổi, được điều động đến khu Wang Fuk Court lúc 15h ngày 26/11, khoảng 9 phút sau khi đám cháy bùng lên. Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung Yan-kin cho biết Ho Wai-ho mất liên lạc với đồng đội sau khoảng 30 phút chiến đấu với ngọn lửa, khi đám cháy bùng lên dữ dội và lan sang các tòa nhà bên cạnh.

Các đồng đội sau đó phát hiện Ho ngã gục tại khu vực trống gần chung cư, trên mặt đầy vết bỏng. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong lúc 16h41.

Ho Wai Ho (phải) chụp cùng bạn khi tốt nghiệp khóa học viện cứu hỏa. Ảnh: Threads/tracylam923

Theo giới chức Hong Kong, Ho Wai-ho đã làm việc ở sở cứu hỏa được 9 năm. Giám đốc Andy Yeung Yan-kin cho biết ông và tất cả đồng nghiệp đều "vô cùng thương tiếc khi mất đi người lính cứu hỏa tận tụy và dũng cảm".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và thân nhân của họ, trong đó có Ho.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết tính đến chiều 27/11, ít nhất 65 người đã thiệt mạng do vụ cháy, cùng 70 người bị thương, trong đó có 10 lính cứu hỏa. Lực lượng cứu hộ ghi nhận 62 người kêu cứu từ trong các tòa nhà nhưng chưa thể tiếp cận họ.

Huyền Lê (Theo Standard, SCMP)