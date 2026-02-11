Hạnh phúc đến từ sự thấu hiểu và đồng cảm

Tôi không tìm kiếm điều gì quá xa vời, chỉ mong gặp một người tử tế, chín chắn, có trách nhiệm, biết trân trọng sự bình yên.

Tôi 40 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Mười năm trước, chồng tôi qua đời vì tai nạn khi con gái còn rất nhỏ. Sau khi kết hôn không lâu, anh đã đi làm xa; tôi một mình sinh con, nuôi dạy và đưa đón con mỗi ngày. Khi anh mất, tôi chính thức trở thành mẹ đơn thân. Tôi là người miền Tây, gia đình chồng ở miền Trung. Sau khi anh qua đời và được đưa về quê an táng, tôi quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc và nuôi con ăn học. Từ đó đến nay, tôi và gia đình bên chồng không còn liên lạc. Cuộc sống của hai mẹ con vì thế khá đơn giản, không vướng bận những mối quan hệ phức tạp.



Nhiều năm qua, tôi tập trung hoàn toàn vào công việc và con gái. Tôi đang giữ vị trí quản lý tại một tập đoàn đa quốc gia, công việc ổn định, tài chính đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Ngoài giờ làm, tôi thích xem phim, nghe nhạc, đi bộ và chăm sóc thú cưng. Con gái tôi sắp vào cấp ba, hai mẹ con sống với nhau như hai chị em, khá cởi mở và tôn trọng nhau. Chính con là người động viên tôi nên mở lòng, tìm một người bạn tâm sự thay vì chỉ quanh quẩn giữa công việc và căn nhà nhỏ cùng với thú cưng.



Ở tuổi này, bạn bè ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Tôi không tìm kiếm điều gì quá xa vời, chỉ mong gặp một người tử tế, chín chắn, có trách nhiệm, biết trân trọng sự bình yên. Nếu anh từng đi qua những thăng trầm và đang tìm một người đồng hành chân thành, chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện. Tôi tin rằng hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo mà từ sự thấu hiểu và đồng cảm.

