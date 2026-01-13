Hạnh phúc của những người mẹ tìm con qua tinh trùng hiến tặng

AnhThay vì chờ đợi được làm mẹ trong một cuộc hôn nhân muộn màng, hàng nghìn phụ nữ đang chủ động tìm kiếm hạnh phúc thông qua tinh trùng hiến tặng.

"Lúc lớn lên, tôi chưa từng hình dung cuộc đời mình sẽ thế này", Lucy, 41 tuổi, tâm sự. Cô luôn nghĩ việc làm mẹ sẽ diễn ra theo lộ trình truyền thống là tìm bạn đời, kết hôn rồi mới sinh con. Nhưng thực tế lại khác. Hành trình làm mẹ của cô bắt đầu bằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và tinh trùng hiến tặng. Quyết định này được đưa ra trong đại dịch, khi cô nhận ra mình thèm cảm giác được ở bên bọn trẻ là con của em gái và bạn bè nhường nào.

Cô từng nói đùa với cha mẹ rằng mình có thể tự sinh con. "Tôi cứ ngỡ họ sẽ cười nhưng không, ông bà lại ủng hộ nhiệt tình và tỏ ra rất hào hứng. Phản ứng bất ngờ đó khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ: Mình thực sự nên làm điều này", Lucy chia sẻ trong chương trình Woman’s Hour của Radio 4.

Ảnh minh họa: Policy Options

Ở tuổi đôi mươi, cô từng đính hôn và luôn tin rằng sẽ làm mẹ. Nhưng khi đã cận kề tuổi 30 mà vẫn còn lẻ bóng, Lucy khủng hoảng, lo thiên chức ấy sẽ chẳng bao giờ đến với mình. Giờ đây, con trai đầu lòng của cô đã gần 3 tuổi, còn cô đang mang thai bé thứ hai từ cùng một người hiến tặng. Không biết danh tính hay diện mạo của người ấy nhưng với Lucy, điều đó "không quan trọng". Cô háo hức chờ đợi con chào đời vì muốn biết hai anh em có nét gì tương đồng hay tính cách giống nhau không.

Số lượng phụ nữ quyết định làm mẹ đơn thân đang ngày càng gia tăng. Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thụ tinh và Phôi người của Anh (HFEA) cho thấy năm 2019 có 3.147 phụ nữ độc thân điều trị hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng hiến tặng. Đến năm 2022, con số này đã tăng lên 5.084, tương đương mức tăng hơn 60%.

Bà Nina Barnsley, Giám đốc mạng lưới từ thiện Donor Conception Network tại Anh, nhận định áp lực thời gian chính là lý do lớn nhất khiến phụ nữ chọn tự mình sinh con, bởi họ vừa phải chạy đua với độ tuổi sinh sản, vừa không muốn lỡ mất cột mốc làm mẹ đã vạch ra trong đời.

Theo bà, việc chủ động chọn làm mẹ đơn thân có thể đi kèm với những thách thức về tâm lý, xã hội và thực tế. Nhiều người phải đối mặt với những câu hỏi về người hiến tặng, dù "đa phần là ý tốt nhưng với các bà mẹ, đôi khi mang lại cảm giác bị soi".

Lucy cho biết cô luôn cởi mở ngay từ đầu về cách con trai mình ra đời. Cô bắt đầu giải thích cho con bằng những ngôn từ "đơn giản nhưng trung thực". Quan trọng nhất, cô muốn con "tự tin khi nói về điều đó". "Tôi không muốn con nghĩ rằng gia đình mình thiếu chuẩn mực hay kém bền vững hơn những gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ", Lucy nói.

Bà mẹ hai con cũng bỏ ngoài tai những lời phán xét cho rằng quyết định của cô là ích kỷ, bởi "hạnh phúc của một đứa trẻ không nằm ở việc có một hay hai phụ huynh mà ở tình yêu thương, sự chăm sóc và thời gian dành cho chúng".

Dù biết chọn con đường này đồng nghĩa với việc làm mẹ đơn thân, Lucy chưa bao giờ cảm thấy cô độc vì cha mẹ cô luôn sát cánh. Năm ngoái, khi con trai mới 18 tháng tuổi, cha mẹ Lucy lần lượt qua đời chỉ cách nhau 6 tuần. "Có những lúc tôi tự hỏi làm sao mình vượt qua được nhưng rồi tôi buộc phải lèo lái vì không còn lựa chọn nào khác", cô kể. Trong những ngày tháng ấy, con trai chính là nguồn an ủi lớn nhất của Lucy.

Kim chia sẻ mẹ anh đã làm tốt nhiệm vụ một mình nuôi dạy con. Ảnh: Kim

Góc nhìn từ những đứa trẻ

Kim, hiện 30 tuổi, là hình ảnh trưởng thành của những đứa trẻ có mẹ chọn tinh trùng hiến tặng như Lucy. Anh sinh ra tại London vào giữa những năm 90 bằng phương pháp bơm tinh trùng, thời điểm mà công nghệ hỗ trợ sinh sản còn sơ khai và người hiến tặng có thể giữ bí mật danh tính tuyệt đối. Không ảnh chụp, không hồ sơ, không thể liên lạc.

Người đàn ông chia sẻ sự vắng bóng của người cha chưa bao giờ là sự mất mát hay hụt hẫng. Kim cũng không oán trách mẹ, bà Emily, hay ước gia đình mình khác đi. Điều tạo nên con người anh chính là cách mẹ anh, một nhân viên xã hội đã nghỉ hưu, nuôi dạy, chứ không phải cách anh được thụ thai thế nào. "Chứng kiến mẹ nỗ lực khi một mình nuôi con, tôi đã rèn luyện được tính độc lập mạnh mẽ", Kim nói, cho biết không hiểu sao nhiều người cho rằng quyết định nuôi con một mình của mẹ là ích kỷ.

Sau khi chia tay một mối tình lâu năm ở tuổi đôi mươi, bà Emily từng không chắc muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi nhận ra mình có thể có con mà không cần bạn trai, bà biết "đó chính là con đường sẽ đi". Bà chia sẻ điều tuyệt vời nhất khi làm cha mẹ đơn thân là không phải thương lượng hay thỏa hiệp. "Một khi đã đưa ra quyết định, dù khó khăn đến đâu, tôi không bao giờ phải nhượng bộ và luôn được làm theo ý mình", bà Emily nói.

Ở tuổi 72, bà không hối tiếc về những chuyện đã qua. Con trai bà đã trưởng thành và trở thành "đúng mẫu người mà tôi hằng mong ước".

Bình Minh (Theo BBC)