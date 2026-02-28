Hạnh phúc của người phụ nữ chuyển giới tuổi 64

Nhật BảnTừng chịu nhiều định kiến, bà Kuboyama, 64 tuổi, đang tận hưởng hạnh phúc bên bạn trai 86 tuổi và tự tin theo đuổi phong cách "công chúa".

Bà Kuboyama, tên tiếng Anh là Catherine, từng làm kỹ sư công nghệ thông tin tại thành phố Kawasaki. Trước khi chuyển giới, bà là một người đàn ông có ngoại hình điển trai cùng mức thu nhập cao.

Sở thích mặc đồ nữ và trang điểm của Kuboyama bộc lộ từ nhỏ. Tuy nhiên, vài thập kỷ trước, xã hội Nhật Bản vẫn còn khắt khe khiến bà phải chịu đựng nhiều định kiến. Năm 40 tuổi, bà được các bác sĩ chẩn đoán rối loạn định dạng giới. Cách đây 7 năm, Kuboyama quyết định phẫu thuật để sống thật với chính mình.

Hình ảnh Kuboyama lúc còn rất trẻ trước khi trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Ảnh: Guancha

Sau khi chuyển giới, Kuboyama theo đuổi lối sống "công chúa" và phong cách thẩm mỹ phương Tây. Bà trang trí nhà riêng như cung điện thu nhỏ với các chi tiết mô phỏng hoạt hình Disney. Trước đây, khi vóc dáng còn mảnh mai, bà thường đeo kính áp tròng màu, đội tóc giả vàng và trang điểm đậm để chụp ảnh nghệ thuật.

Dù vậy, cuộc sống hàng ngày vẫn tồn tại những bất tiện. Thể hình to lớn khiến bà gặp khó khăn khi sử dụng nhà vệ sinh nữ hoặc tắm suối nước nóng công cộng. Thay vì nản lòng hay tìm kiếm sự công nhận từ xã hội, bà chọn cách tập trung vào bản thân. "Tôi trân trọng bản sắc cá nhân thay vì cố làm hài lòng đám đông", bà nói.

Ba năm trước, bà bắt đầu hẹn hò ông Kazunari Morimoto, 86 tuổi. Người nông dân về hưu từng qua ba lần đò đã trúng "tiếng sét ái tình" với Kuboyama ngay lần đầu gặp mặt. Sự tử tế của ông khiến bà cảm thấy bản thân thực sự có giá trị với tư cách một người phụ nữ.

Mỗi buổi hẹn, Kuboyama dành nhiều thời gian chuẩn bị váy áo, tóc giả và trang điểm cầu kỳ. Bà cũng tự tay chọn mua quần áo cho bạn trai. Tại nhà ông Morimoto, hai người cùng nấu cơm, xem tivi và trao nhau nụ hôn tạm biệt. Ông thường tự trào mình là "ông già kỳ quặc" để khiến người yêu bật cười.

Bà Kuboyama chụp ảnh cùng người bạn trai 86 tuổi, ông Kazunari Morimoto. Ảnh: Guancha

Từng nhận lời cảnh báo về áp lực khi yêu người hơn nhiều tuổi, Kuboyama khẳng định cuộc sống hiện tại diễn ra chậm rãi và nhẹ nhàng. "Ông ấy luôn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc", bà tâm sự và cho biết đang dự định giảm cân để mặc lại những chiếc váy ngắn yêu thích.

Câu chuyện của Kuboyama thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm của người phụ nữ 64 tuổi. "Bà không cố thuyết phục thế giới thấu hiểu mình mà chọn xây dựng cuộc sống bên người vốn đã hiểu bà", một độc giả bình luận.

Minh Phương (Theo SCMP)