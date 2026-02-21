Hạnh phúc của nàng dâu có 7 chị chồng

BẮC NINH – Về làm dâu gia đình có 7 chị chồng, Thúy Hường bất ngờ khi được các chị cưng chiều như em ruột, sắm sửa cho từ tủ quần áo đến bàn trang điểm.

Trưa ngày giáp Tết, Thúy Hường đang ôm con trong phòng ngủ thì nghe tiếng bước chân rộn ràng ngoài cửa. Không cần đoán, cô biết 7 chị chồng đã "hội quân".

Ngồi chưa ấm chỗ, 7 chị đã đứng dậy. Người đã cầm chổi, người đeo găng tay, họ lôi đồ đạc ra quét dọn từng ngóc ngách ngôi nhà ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ). "Chúng con về phụ mẹ và các em dọn nhà đón Tết đây", chị cả tên Nghiêm, vừa nói vừa thoăn thoắt làm việc.

Hường (áo đen, đứng) cùng các chị chồng chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, cuối năm 2025. Ảnh: Hoàng Hường

Nhìn cảnh tượng ấy, Hoàng Thúy Hường, 27 tuổi, quê Hưng Yên cười thành tiếng. Một năm làm dâu, cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi bước chân vào gia đình có tới 7 "bà cô bên chồng".

Anh Đặng Trường Giang (chồng Hường) là con út và con trai duy nhất trong gia đình 8 chị em. Ngày yêu nhau, Hường từng nhận không ít lời cảnh báo về áp lực khi nhà chồng có quá đông chị gái.

Nhưng ngay trong đám cưới hồi tháng 5/2025, chị Đặng Thị Bắc - người chị thứ năm - đã thay mặt gia đình khẳng định trước quan viên hai họ: "Từ nay, Hường là em gái thứ 8 của chúng con".

Đó không phải lời hứa suông. Để chuẩn bị đón em dâu, 7 người chị đã âm thầm tìm hiểu gu thời trang của Hường, tự tay mua sắm váy áo, mỹ phẩm lấp đầy chiếc tủ và bàn trang điểm vốn trống trơn. "Ngày xưa đi làm dâu mình thiếu thốn, ao ước thứ gì thì giờ muốn dành cho em dâu thứ đó", chị Nghiêm chia sẻ.

Điều đặc biệt nhất diễn ra ngay trên sân khấu lễ cưới. Bảy người chị mang chổi, găng tay, nước lau nhà, phích nước lên sân khấu tặng cô dâu chú rể. ''Quà này, chúng tôi dành riêng cho cậu Giang", chị Bắc nói.

Chị dặn dò em trai trước sự chứng kiến của mọi người: "Dù ra ngoài kia em thành công hay bản lĩnh đến mấy, khi bước vào ngôi nhà nhỏ em cần là người biết chia sẻ. Vợ không phải người giúp việc, vợ là tri kỷ cần được yêu thương".

Sau nghi thức ấy, chứng kiến hai em trao nhẫn, 7 người chị lặng lẽ rơi nước mắt. Sự trưởng thành của vợ chồng Giang không chỉ là dấu ấn trong cuộc đời anh, mà còn là kết quả từ nỗ lực chắt chiu tình thân suốt hai thập kỷ của các chị.

Hường (áo trắng, chính giữa) và các chị trong vườn nhãn của gia đình. Ảnh: Hoàng Hường

Ngày đó, sự ra đời của cậu út sau 7 người con gái được coi là "phép màu" ở vùng quê nghèo. Nhưng cha mất khi Giang mới 5 tuổi. Một mình bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi) gồng gánh nuôi 8 đứa con. Cái nghèo từng khiến chị cả Nghiêm phải bỏ học từ lớp 5 đi làm giúp việc, chị thứ hai đi ở đợ rồi làm công nhân. Thương em út sớm chịu thiệt thòi khiến các chị tự nhủ phải nỗ lực gấp bội để làm chỗ dựa cho em.

Năm 2019, sau khi học tập tại Hàn Quốc, chị Bắc trở về gây dựng doanh nghiệp làm đẹp, tạo việc làm cho các chị em trong nhà. Khi kinh tế vững vàng, họ cùng nhau xây ngôi nhà hai tầng khang trang cho mẹ và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để em trai khởi đầu hôn nhân. "Thương em trai nên chúng tôi thương luôn cả em dâu", chị Nghiêm tâm sự.

Hường và Giang vốn là đồng nghiệp trong công ty của gia đình. Ngày đầu ra mắt, Hường run rẩy vì phải đối diện với 7 "sếp" cũng là 7 chị chồng tương lai. Nhưng rào cản nhanh chóng bị phá bỏ khi các chị cởi áo vest công sở, trở về làm những "nông dân chân đất", cùng cô nấu ăn, rửa bát và kể chuyện "mít ướt" của Giang thuở bé.

Sự quan tâm càng tỉ mỉ hơn khi Hường mang thai. Nghe em dâu thèm món gì, dù bận rộn đến mấy, cuối tuần 7 gia đình nhỏ lại tề tựu nấu nướng. Ngày cô ở cữ, các chị thay phiên nhau sang tắm bé, giặt giũ và truyền bí quyết chăm con.

Ở nhà bà Bé, không có cảnh soi mói hay bắt lỗi dâu mới. Ngược lại, Hường cảm thấy mình có tới 7 "luật sư" bảo vệ. Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, người bị các chị "hỏi tội" đầu tiên luôn là Giang. Có thời điểm Hường làm việc ở chi nhánh Hà Nội, tháng mới về vài ngày. Thấy căn phòng em trai ở một mình lộn xộn, 7 chị gái lập tức gọi Giang ra kiểm điểm, rồi mỗi người một tay phụ dọn dẹp.

Ban đầu, anh Giang lo lắng vợ khó hòa hợp khi nhà đông phụ nữ. Nhưng khi về chung một nhà, đôi lúc anh ghen tị vì các chị chiều chuộng em dâu hơn mình. ''Tôi rất biết ơn khi mọi chặng đường đời đều được các chị yêu thương, hỗ trợ'', anh nói.

Tất nhiên, với một đại gia đình, họ không tránh khỏi những khác biệt. Những lúc đó, bà Bé luôn đứng ra bảo ban, giúp các con nhìn nhận lại mình để giữ êm ấm.

Vợ chồng Hường bên các chị gái trong lễ cưới tháng 5/2025. Ảnh: Hoàng Hường

Giáp Tết Bính Ngọ, chị thứ 5 sinh con. Trong Tết, chị thứ 6 cũng đón em bé. Thành viên mới liên tục chào đời nên mẹ chồng và các chị gái chạy hết nhà này đến nhà khác hỗ trợ giặt tã, thay bỉm. Dù vậy, vợ chồng Giang cùng các anh chị vẫn dự tính tự tay làm mâm cỗ đón năm mới tại nhà mẹ.

Dẫu không còn là trung tâm duy nhất của cả gia đình, Hường vẫn thấy hạnh phúc. Mùa xuân này của nàng dâu mới không chỉ có cúc, có đào, mà còn có một gia đình lớn với 14 anh chị và hơn 20 cháu nhỏ.

"Tôi thấy mình may mắn và biết ơn mẹ đã nuôi lớn các anh chị, để tôi có được niềm hạnh phúc bất ngờ như hôm nay'', nàng dâu mới bày tỏ.

(Bài Tết) Hạnh phúc bất ngờ của nàng dâu có 7 chị chồng Các chị gái mang quà lên tặng em trai và em dâu nhân dịp đám cưới. Video: Hoàng Hường

Phạm Nga