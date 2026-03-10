Hạnh phúc của cặp vợ chồng 'nhà ai ấy ở'

Bồ Đào NhaDù hôn nhân hạnh phúc, Luana và chồng vẫn chọn sống ở hai ngôi nhà, cách nhau 50 phút lái xe để duy trì tự do cá nhân.

Năm 2017, sau khi ly hôn, Luana Ribeira, 45 tuổi, nhà sáng lập một công ty truyền thông, chuyển đến Bồ Đào Nha. Tại đây, cô nảy sinh tình cảm và kết hôn với Alex.

Năm 2020, khi cùng nhau chuyển về Anh, rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cả hai đều khó ngủ và khao khát có không gian riêng. Ban đầu, họ chọn giải pháp ngủ khác phòng. Tuy nhiên, sự ồn ào của hai cô con gái riêng đang tuổi dậy thì khiến Alex cảm thấy ngột ngạt. Để chồng có không gian sáng tạo nghệ thuật, Luana ủng hộ anh cải tạo một nhà kho cũ thành căn hộ studio biệt lập.

Tháng 6 năm ngoái, gia đình cùng cậu con trai chung 4 tuổi quay lại Bồ Đào Nha. Lần này, sự khác biệt về lối sống càng lộ rõ. Trong khi Luana thích một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, Alex lại khao khát cuộc sống tự cung tự cấp, tách biệt hoàn toàn với đô thị.

Hiện tại, Alex sống trong một chiếc lều tròn kiểu Mông Cổ trên mảnh đất rộng 4.000 m2. Nơi đây không có nước máy, sử dụng điện mặt trời hạn chế và chỉ có wifi để giữ liên lạc. Trái ngược với chồng, Luana thuê một căn biệt thự hiện đại, có hồ bơi cách đó khoảng 50 phút lái xe.

Luana Ribeira chia sẻ hạnh phúc khi sống khác nhà với chồng. Ảnh: Luana Ribeira cung cấp

Dù sống xa nhau, cặp đôi thiết lập một lịch trình để chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Đầu tuần, cậu bé 4 tuổi ở cùng bố tại khu lều trại, tạo điều kiện cho Luana tập trung xử lý công việc. Giữa tuần, cô đón con về biệt thự. Đến cuối tuần, cả gia đình sẽ tụ họp tại nhà của Luana để tận hưởng sự ấm cúng.

"Những ngày cuối tuần là khoảng thời gian thiêng liêng. Cách sắp xếp này giúp chúng tôi có thời gian chất lượng bên con, nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng cá nhân cần thiết", Luana nói.

Về mặt tài chính, do Alex sống tối giản nên chi phí duy trì hai nơi ở không quá tốn kém. Với vai trò là người thu nhập chính, Luana chủ động hỗ trợ các dự án cải tạo đất của chồng.

Mô hình nhà Luana đang áp dụng được gọi là LAT (Living Apart Together - Sống riêng cùng nhau). Đây là xu hướng các cặp đôi gắn bó lâu dài nhưng không sống chung dưới một mái nhà. Lối sống này ngày càng phổ biến, phản ánh thay đổi quan niệm về mối quan hệ lâu dài.

Ở châu Âu, khảo sát Generations and Gender Study (GGS) cho thấy 8-10% người trưởng thành ở các nước công nghiệp phương Tây như Pháp, Đức, Hà Lan đang trong quan hệ LAT, cao hơn Đông Âu khoảng 5%.

Ở Anh, nghiên cứu của Đại học UCL (năm 2024) ghi nhận 10% cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi chọn LAT, trong đó 4% người trên 60 tuổi duy trì lối sống này để ưu tiên độc lập. Tại Australia, Khảo sát HILDA (2019) cho thấy 8% người lớn có đối tác sống riêng, 21% "người độc thân" thực chất là LAT.

"Tôi biết mô hình này không dành cho số đông. Nhưng sống xa nhau giúp chúng tôi không phải ép đối phương thay đổi bản chất, tạo không gian để mỗi người được là chính mình mà gia đình vẫn gắn kết bền chặt", Luana khẳng định.

Theo chuyên gia tâm lý tình cảm Slavens, đồng sáng lập của tổ chức tư vấn tâm lý hôn nhân - gia đình Couples to Cradles Counselling và cộng đồng hỗ trợ tâm lý MamaPsychologists (Canada), LAT là một "con dao hai lưỡi". Khi không phải đối mặt với những lo toan nhàm chán thường nhật, khoảng thời gian các cặp đôi dành cho nhau sẽ trở nên có chủ đích, chất lượng và thú vị hơn. Chính sự vắng mặt tạm thời lại tạo ra khoảng trống cần thiết để duy trì sự nhớ nhung, giúp mối quan hệ luôn giữ được sự tươi mới và sự hấp dẫn lẫn nhau.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của LAT là những rào cản trong giao tiếp, dễ dẫn đến khoảng cách cảm xúc thực sự. Khi không chia sẻ chung một mái nhà, cảm giác bất an, ghen tuông và cô đơn rất dễ nảy sinh, đặc biệt nếu một trong hai người là người đề cao sự gắn kết về mặt thể chất.

Để mô hình này không đi vào ngõ cụt, chuyên gia nhấn mạnh các cặp đôi buộc phải xây dựng nền tảng giao tiếp xuất sắc, thường xuyên kiểm tra cảm xúc của nhau để đảm bảo sự tôn trọng không gian riêng không biến thành sự xa cách trong hôn nhân.

Nhật Minh (Theo Business Insider, Daily Mail)