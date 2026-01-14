Hạnh phúc có thật, chỉ là anh chưa tìm thấy em

Anh đã 35, có những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống nên đủ hiểu những giá trị cần có của một con người.

Tiết trời se lạnh cùng dòng người hối hả, nô nức cho cái tết sắp tới khiến bao trái tim cô đơn không thoát khỏi suy tư. Suy tư vì mãi chưa có ai đi cùng nhau, chưa có ai thực sự phù hợp để nắm chặt tay nhau cùng đi qua ngày tháng có nắng có mưa. Trên thế giới này không có ai muốn sống một mình cả, chỉ là họ chưa tìm được ai phù hợp với mong muốn. Nếu có ai bước đến cầm tay dắt nhau ra khỏi chốn cô đơn thì người đó sẵn sàng vui mừng ôm lấy mà bước đi trong sự hân hoan rạng rỡ cùng niềm vui. Có lẽ anh cũng chưa chạm đến sự hạnh phúc nên vẫn mãi thơ thẩn tin vào một ngày nào đó có cô gái bước đến.

Anh đã 35, có những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống nên đủ hiểu những giá trị cần có của một con người. Anh đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng cái đó không quan trọng bằng sự thấu hiểu với nhau. Anh chăm tập thể dục để rèn luyện sức bền, kiên trì để vượt qua những việc mà mình nghĩ là không thể. Anh đã đi nhiều tỉnh ở miền Đông Nam bộ rồi, chỉ muốn dừng lại một nơi mà anh xem là bến đỗ sau những chuyến đi cho cuộc sống. Anh đã mở lòng rồi, sẵn sàng cho tình duyên cộng trừ 5 tuổi. Nếu em có chút cảm xúc gì đó từ bài viết thì phản hồi cho anh liền nhé.

