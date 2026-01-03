Hạnh phúc chỉ đến với ai xứng đáng

Em trên 30 tuổi, chưa kết hôn, học tập và làm việc ở Sài Gòn đã 15 năm.

Trải qua vài mối tình không như ý, có lẽ chưa đủ duyên nên hiện tại em vẫn một mình. Công việc của em là kinh doanh, thu nhập ổn định. Ngoại hình em xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương; tính cách hài hước, dễ chịu, biết chia sẻ, yêu thương bản thân, gia đình và trân trọng mọi thứ mình đang có. Em thích nấu ăn và nấu được khá nhiều món ngon (vì được mẹ dạy).

Em mong tìm được một người ở gần em hoặc khu vực lân cận, chưa từng kết hôn, nghiêm túc, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi, trưởng thành, sâu sắc, tính cách dễ chịu, có công việc ổn định, có sở thích, có ước mơ và có thể chia sẻ mọi điều với em.

Trải qua vài năm đầy biến động của tuổi trẻ, em lớn lên, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhìn cuộc sống nhẹ nhàng và biết ơn tất cả, dù bằng phẳng hay sóng gió. Em tin rằng mọi thứ cần đến sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất, và mình sẽ đón nhận nó như một món quà.

Anh có cùng suy nghĩ với em không? Nếu có, anh trả lời thư để em biết nhé. Em chờ thư anh từ đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ