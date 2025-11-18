Hành lá, rau gia vị đắt hơn nhiều loại thịt

Giá rau củ tại Hà Nội, TP HCM tiếp tục tăng, trong đó, hành lá, thì là, cà chua dao động 80.000-120.000 đồng một kg, có loại đắt hơn thịt gà, vịt.

Khảo sát tại các chợ và cửa hàng rau ở TP HCM cho thấy phần lớn mặt hàng đều tăng 1.000-2.000 đồng so với hôm trước và cao hơn 30-50% so với cùng kỳ. Nhóm rau thơm tăng mạnh nhất: hành lá 80.000-100.000 đồng một kg, diếp cá và ngò 70.000 đồng, húng xoăn 60.000 đồng, thì là lên tới 120.000 đồng. Bông cải xanh - mặt hàng khan hiếm nhất, hiện được bán 60.000-65.000 đồng một kg, tăng khoảng 50%.

Tại các siêu thị MM Market, Go! và Aeon, giá rau cũng nhích thêm 5.000-15.000 đồng. Rau muống 35.000 đồng một bó, rau dền 30.000 đồng, xà lách 40.000 đồng; cà chua và dưa leo phổ biến ở mức 50.000-70.000 đồng một kg.

Nguồn cung về chợ đầu mối vẫn ở mức thấp, chỉ 2.300-2.400 tấn mỗi ngày. Dù thời tiết đã bớt xấu, nhiều loại rau như hành lá và bông cải vẫn khan hiếm.

Hành lá, rau gia vị tại sạp của bà Hạnh ở chợ Xóm Mới (TP HCM). Ảnh: Hồng Châu

Bà Hạnh, tiểu thương tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông (TP HCM), cho hay hàng lá, rau gia vị và cà chua beef là nhóm dễ hư hỏng nhất nên giá hiện cao hơn cả thịt gà, vịt, thậm chí ngang một số loại thịt heo. Mưa kéo dài khiến hành lá, thì là dễ úng, tỷ lệ hư hỏng tăng mạnh, làm nguồn hàng giảm sút. "Trước đây các loại này để được 2-3 ngày, giờ phải bán trong ngày. Hàng ít thì giá phải tăng," bà nói.

Tương tự tại Hà Nội, nhiều loại rau củ giá cả tăng vọt. Ở các chợ dân sinh, giá rau củ, các loại rau lá (cải xanh, cải cúc, rau ngót...) tăng gấp đôi so với tháng trước. Chẳng hạn, mỗi kg cà chua 50.000 đồng; 25.000 đồng một mớ rau ngót, cải cúc là 20.000 đồng...

Mua 6 quả cà chua chưa tới một kg, chị Minh Anh (Hà Đông) bất ngờ khi người bán báo giá 30.000 đồng. Với cùng khối lượng cà chua, trước đây chị chỉ phải trả 20.000 đồng, giờ giá tăng 30%.

Bà Liên - tiểu thương bán rau tại chợ Văn La, cho biết chưa năm nào thấy giá rau xanh cùng thời điểm tăng mạnh như năm nay. Thông thường, sau Tết Nguyên đán là thời điểm rau xanh tăng giá, do thời tiết không thuận lợi cho canh tác. Năm nay, thời tiết bất thường khi mưa lũ liên tục, kéo dài nhiều ngày khiến nguồn cung rau khan hiếm, giá đi lên. Rau màu được các nhà vườn trồng lại sau khi lũ rút chưa đủ thời gian để thu hoạch.

"Đi chợ đầu mối những ngày này như 'tiền trong túi bốc hơi', tôi cũng không dám mua nhiều hàng, chỉ lấy vài loại bán chạy như cà chua, khoai tây và ít rau xanh", bà Liên chia sẻ.

Ở một số chợ rau xanh đầu mối, như chợ xanh Văn Quán, khoai tây, khoai lang đã tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi so với trước, lên khoảng 500.000-600.000 đồng một túi 20 kg. Còn cà chua 45.000-48.000 đồng một kg.

"Mua hàng về bán 50.000 đồng mỗi kg cà chua, là chỉ có ít công đi lấy hàng sáng sớm, chứ không lãi lời gì", bà nói.

Không chỉ khó bảo quản, mưa bão và ngập sâu còn khiến việc trồng những loại rau mẫn cảm với thời tiết như hành lá, bông cải trở nên rủi ro. Nhiều hộ canh tác tại miền Tây và Lâm Đồng đã tạm ngưng trồng các loại này, chuyển sang những giống rau chịu mưa tốt và ít hư hỏng hơn để giảm thiệt hại. Điều này càng làm nguồn cung hàng lá và bông cải thu hẹp, đẩy giá lên cao.

Ngoài ra, chi phí đầu vào như phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật tăng khoảng 20%, cộng thêm mất mùa tại nhiều vùng cung ứng lớn khiến giá thành đội lên.

Bà Nguyễn Thu Hồng, đầu mối thu mua tại miền Tây, cho biết năm nay nước nổi dâng cao khiến phần lớn diện tích hoa màu bị ngập, chỉ còn các khu gò cao trồng được. "Không chỉ hàng đẹp tăng giá chóng mặt, hàng loại 2 cũng vọt lên," bà nói.

Theo Chi cục Thống kê TP HCM, CPI tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ; mức tăng bình quân 10 tháng đạt 4%. 9 trong 11 nhóm hàng hóa ghi nhận tăng giá, trong đó thực phẩm chịu tác động mạnh nhất.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng do mưa lũ làm chi phí nguyên liệu đội lên, cùng với việc các cơ sở giáo dục ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới. Các nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, may mặc và thiết bị gia đình cũng tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi và chi phí sản xuất nhích lên trong giai đoạn cuối năm.

Hồng Châu