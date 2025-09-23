Hành khách vạ vật tại sân bay Hong Kong vì siêu bão Ragasa

Hàng trăm chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Hong Kong từ chiều 23/9, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại đây.

Một số hành khách đã kịp rời Hong Kong vào lúc 18h ngày 23/9, trước khi hầu hết hãng hàng không tạm dừng hoạt động do siêu bão Ragasa áp sát. Nhiều người vẫn mắc kẹt và phải qua đêm tại sân bay.

Theo Cơ quan Sân bay Hong Kong, tính đến 10h30 sáng cùng ngày, có 382 chuyến bay đã bị hủy và 43 chuyến bị trì hoãn. Dữ liệu website sân bay cho thấy, từ 18h đến nửa đêm không còn chuyến bay nào được lên lịch. Chuyến cuối cùng khởi hành đi Ninh Ba, Trung Quốc lúc 17h59, thời gian cất cánh sớm hơn gần hai giờ.

Trong khoảng từ 18h đến nửa đêm, có 13 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Hong Kong. Ngày 24/9, theo lịch trên website, có khoảng 20 chuyến bay khởi hành và 30 chuyến hạ cánh.

Hành khách nghỉ tạm tại Sân bay Quốc tế Hong Kong trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, ngày 23/9. Ảnh AP/Chan Long Hei

Du khách Nhật Bản Yano Wakako, 27 tuổi, cùng chồng từ Hong Kong trở về Tokyo vào ngày 23/9, kết thúc kỳ nghỉ ba ngày tại khu nghỉ dưỡng Disneyland. Chuyến bay của họ ban đầu dự kiến khởi hành lúc 20h ngày 23/9, nhưng được dời xuống 17h cùng ngày. Trước một ngày có tin bão đổ bộ, Wakako đã lo lắng về khả năng bị gián đoạn chuyến bay.

Một cặp đôi khác là Hiro Tanaka và vợ, đã đến sân bay trước 6h sáng nay để tìm phương án thay thế sau khi chuyến bay lúc nửa đêm đi Osaka bị hủy.

"Thật sự lo lắng, nhưng hiện chúng tôi không thể làm gì để cải thiện tình hình", Tanaka nói và cho hay được hãng bay thông báo phải chờ chuyến bay thay thế.

Đến 17h, hầu hết các quầy dịch vụ tại sân bay quốc tế Hong Kong vắng khách. Một số hành khách nghỉ tạm tại sảnh đi. Nhiều người trải chăn và quần áo trên ghế hoặc sàn làm nơi nghỉ tạm.

Suliyah, hành khách Indonesia, 40 tuổi, đã ở lại sân bay từ tối 22/9 để kịp chuyến bay buổi sáng 23/9 đi Jakarta. Tuy nhiên, cô nhận được thông báo muộn vào cuối ngày 22/9 rằng chuyến bay đã được dời sang ngày 25/9.

"Tôi phải ở đây thêm hai đêm nữa và mọi thứ vẫn ổn. Có đủ nước và thức ăn, thỉnh thoảng tôi đi quanh các cửa hàng", Suliyah nói và cho hay đây là chuyến về quê nhà đầu tiên của cô sau 6 năm làm việc tại Hong Kong.

Hành khách ngồi chờ tại sảnh khởi hành sân bay quốc tế Hong Kong ngày 23/9, sau khi nhiều chuyến bay bị hủy vì siêu bão Ragasa. Ảnh: SCMP

Cục Khí tượng Hong Kong nâng cảnh báo bão từ cấp 3 lên cấp 8 vào lúc 14h20 ngày 23/9, khi gió mạnh dần, đồng thời cho biết sẽ xem xét khả năng nâng cảnh báo trong khung 23h cùng ngày đến 3h ngày 24/9.

Cơ quan Sân bay khuyến cáo hành khách nên kiểm tra thông tin mới nhất với các hãng hàng không và chỉ đến sân bay khi vé và giờ bay đã được xác nhận.

Mai Phương (Theo SCMP)