Hành khách trình báo bị tài xế ôtô buýt tấn công khi chụp ảnh xe lạng lách

Hà TĩnhTheo trình báo, khi nam thanh niên xuống ôtô buýt, cầm điện thoại chụp cảnh xe lạng lách, tài xế đã rút hung khí tấn công, yêu cầu xóa ảnh.

Khoảng 14h50 ngày 17/8, nam thanh niên bắt ôtô buýt biển Hà Tĩnh đi từ phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh cũ, về xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên cũ.

Trong quá trình di chuyển, anh thấy tài xế nhiều lần cho xe lạng lách, đánh võng để vượt ôtô khách cùng chiều, cửa sau tự bật mở gây mất an toàn. Nhiều hành khách hoảng sợ phản ánh, đề nghị cho xe chạy chậm lại nhưng bị phớt lờ.

Chụp ảnh ôtô buýt lạng lách, hành khách bị rượt đuổi Tài xế rượt đuổi khành khách. Video: Hùng Lê

Đến xã Cẩm Trung, nam thanh niên xuống xe, dùng điện thoại chụp cảnh xe buýt lạng lách để phản ánh nhà chức trách. Ngay lập tức, tài xế quay đầu xe, bước xuống túm cổ áo yêu cầu xóa ảnh.

Khi anh không đồng ý, tài xế rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi. Sau vài chục mét không tiếp cận được, tài xế quay lại xe, tiếp tục hành trình.

Ngày 18/8, nam thanh niên đã gửi đơn tố giác tới Công an xã Cẩm Trung.

Công an xã Cẩm Trung đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với những người liên quan để xử lý.

Đức Hùng