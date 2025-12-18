Hành khách nhảy thoát thân khỏi ôtô tụt dốc

Ấn ĐộChiếc van đang đỗ trên dốc đón khách thì đột nhiên trôi ngược khiến người trên xe hốt hoảng nhảy ra ngoài thoát thân.

Trên đoạn đường đèo dốc ở trạm nghỉ Dalhousie, bang Himachal Pradesh hôm 17/12, chiếc van đang đón khách du lịch thì chạy lùi. Hành khách trên xe - đều là phụ nữ - hoảng loạn nhảy ra ngoài. Ít nhất 4 người thoát ra ngoài trong đó một người trượt dài xuống vách đá.

May mắn chiếc xe dừng lại sau khi đâm vào một cây. Những người nhảy ra khỏi xe bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, và cũng không có bất cứ thương vong nào khác được báo cáo liên quan đến tai nạn.

Theo lời các nhân chứng, tài xế vừa bước ra khỏi xe thì chiếc xe bắt đầu lùi lại, có lẽ do phanh tay không được kéo đúng cách. Giới chức địa phương cho biết vụ việc đang được điều tra và sẽ có biện pháp xử lý nếu phát hiện bất kỳ sự sơ suất nào từ phía người lái xe.

