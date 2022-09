Hành khách nhận quà Trung thu trên độ cao 10.000 mét

Gấu ngựa Việt Nam đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng vì bị nuôi nhốt trong điều kiện tồi tệ, bị ngược đãi và lấy mật bằng phương pháp xâm lấn gây đau đớn. Tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trái phép cũng làm trầm trọng hơn nạn săn bắt trộm, buôn lậu động vật và phá hủy cân bằng hệ sinh thái môi trường địa phương.

Với khẩu hiệu "Không bỏ chú gấu nào lại phía sau - No bear left behind", Tổ chức động vật châu Á đang hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "giải cứu" gấu ngựa khỏi các trang trại nuôi nhốt lấy mật trái phép. Bên cạnh đó, các Trung tâm cứu hộ gấu bán hoang dã được đầu tư xây dựng, tiến tới cứu toàn bộ cá thể gấu bị nuôi nhốt, chăm sóc phục hồi sức khỏe, tạo môi trường để chúng tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn, khôi phục lại bản năng tự nhiên.