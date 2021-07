Hành khách mở cửa thoát hiểm vì máy bay quá nóng

NgaChuyến bay bị hoãn, điều hoà trong cabin không hoạt động đã khiến nam hành khách mở cửa thoát hiểm.

Ngày 11/7, trên chuyến bay từ Moskva đến Antalya của hãng hàng không Rossiya Airlines chuẩn bị cất cánh tại sân bay Sheremetyevo, một hành khách đã mở cửa thoát hiểm do quá nóng. Theo ghi nhận, chuyến bay đã bị hoãn 20 phút và hệ thống điều hoà không khí trong cabin không hoạt động. Một số hành khách đã ngất xỉu vì ngột ngạt. Nam hành khách do mệt mỏi vì chờ đợi, đã đi đến cửa thoát hiểm và mở nó ra, khiến cầu phao bật tung. Kết quả, hãng bay đã phải lùi thời gian khởi hành và thay thế máy bay. Chuyến bay đã khởi hành chậm 4 tiếng so với dự kiến.

Hãng hàng không buộc phải thay thế máy bay khi cầu phao thoát hiểm đã bị bật tung. Ảnh: 360

Irina Golmgarin, một hành khách khác, đã kể về sự cố này trên mạng xã hội Telegram: "Anh ta đã mở cửa thoát hiểm thứ hai bên tay trái của máy bay. Mọi người đều nhìn thấy chính xác ai là người đã mở cửa thoát hiểm nhưng đã đứng ra bảo vệ anh ấy". Kết quả, nam hành khách vẫn được bay tới Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến bay tiếp theo. Hành khách mở cửa là giáo viên của nhạc viện Tchaikovsky, Vladimir Kuznetsov, người từng đoạt giải các cuộc thi quốc tế và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc.

Hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay vì quá nóng Cảnh cầu phao bị bật tung, nhìn từ bên ngoài. Video: Telegram

Hiện tại, Rossiya Airlines đang lập một uỷ ban để điều tra vụ việc. Đại diện của hãng cho biết: "Số tiền thiệt hại bao gồm chuyến bay bị hoãn, thay thế máy bay và thay cầu phao thoát hiểm". Theo Oleg Smirnov, một phi công danh dự của Liên Xô (cũ) cho biết, trong trường hợp này, toà án khó có thể đứng về phía hãng hàng không, vì họ có nghĩa vụ tạo điều kiện bình thường cho hành khách nhất là trong thời điểm ở Nga đang ghi nhận nắng nóng bất thường trong nhiều năm qua. Ông cho biết thêm, cơ trưởng lẽ ra phải can thiệp và giải thích cho hành khách lý do tại sao điều hoà không hoạt động.

Trung Nghĩa (Theo Lenta)