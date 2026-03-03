Hành khách lao đao khi đường bay đến Trung Đông bị dừng

Chuyến bay ngày 3/3 từ Đà Nẵng quá cảnh Dubai đến Ba Lan bị hủy, chị Phương Thanh sốt sắng tìm phương án khác, song giá vé tăng gấp đôi.

Dịp Tết Bính Ngọ, chị Phương Thanh, làm việc tại Ba Lan, tranh thủ về thăm gia đình tại TP Huế. Chị đã mua vé máy bay của hãng Emirates quay lại Ba Lan ngày 3/3, chuyến bay quá cảnh tại Dubai (UAE) với giá hơn 21 triệu đồng.

Đến ngày 28/2, chị nhận tin Dubai bị đánh phá, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoặc hạ cánh ở sân bay khác. Đến nay, sân bay Dubai vẫn chưa mở cửa trở lại, đồng nghĩa chuyến bay ngày 3/3 của chị Thanh bị hủy.

"Tôi bồn chồn mấy ngày qua vì công việc ở Ba Lan không thể vắng mặt lâu. Tôi đang tìm phương án bay khác, trong khi giá vé tăng từng giờ", chị Thanh nói.

Chị Thanh liên tục vào trang bán vé máy bay, so sánh các phương án bay đến Ba Lan. Nếu bay từ Hà Nội đến Thái Lan rồi qua Thổ Nhĩ Kỳ, đổi máy bay đến Ba Lan, giá vé là 34 triệu đồng, thấp nhất hiện nay. Phương án khác là bay sang Hàn Quốc rồi đến Ba Lan, giá vé 56 triệu đồng. Việc xin visa để quá cảnh vào các nước này cũng khó.

"Nếu phải bay vòng đến châu Âu thì tôi rất áp lực bởi giá vé cao, còn chờ bay qua Trung Đông thì chưa biết bao giờ sân bay mở cửa. Tôi vẫn chưa biết trở lại Ba Lan bằng cách nào", chị Thanh nói.

Máy bay Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Cùng cảnh ngộ, chị Hồng Nhung ở TP Munich (Đức) về Việt Nam ăn Tết song chưa thể trở lại Đức do chuyến bay quá cảnh đến Doha dừng từ ngày 2/3. Mấy ngày qua, chị đã tìm các phương án khác thay thế song đều không khả thi.

Chặng bay thẳng của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Munich hết vé, chỉ còn hạng thương gia giá 100 triệu đồng. Các chặng khác bay vòng qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì phải trung chuyển 3-4 sân bay. Tổng thời gian bay lên đến 20-25 tiếng, giá vé không thấp hơn 40 triệu đồng mỗi lượt.

Chị Nhung nói với người đi xuất khẩu lao động như chị, mỗi lần đổi vé hoặc lùi ngày bay đồng nghĩa với chi phí phát sinh lớn. Việc bỏ thêm hàng chục triệu đồng cho vé máy bay là gánh nặng không nhỏ.

Phần lớn các chuyến bay từ Việt Nam sang châu Âu hiện đều đi qua không phận Trung Đông hoặc quá cảnh tại các trung tâm trung chuyển lớn như Doha (Qatar), Abu Dhabi, Dubai (UAE), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Phương án trung chuyển thường được nhiều người lựa chọn vì giá vé thấp hơn nếu bay thẳng.

Do phần lớn không phận các nước ở Trung Đông đóng cửa, hãng hàng không như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airway tạm dừng khai thác, lịch trình của hành khách bị đảo lộn, chi phí phát sinh tăng mạnh. Trong khi đó dịp Tết Bính Ngọ, nhiều kiều bào, người lao động Việt Nam từ châu Âu, Trung Đông về quê ăn Tết.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết từ 28/2 đến nay có 16 chuyến bay đi Trung Đông của các hãng nước ngoài bị hủy, khiến khoảng 3.800 hành khách bị ảnh hưởng. Trong đó, Qatar Airways có 7 chuyến hủy với 2.100 khách, Emirates có 3 chuyến với 1.200 khách, Etihad Airway có 2 chuyến hủy với 500 hành khách.

Đối với hành khách có chuyến bay xa giờ được hãng hàng không chủ động gửi email thông báo nên không phải ra sân bay. Hành khách được đổi ngày bay, hoàn vé. Với hành khách trung chuyển tại sân bay Nội Bài, hãng bố trí khách sạn tạm trú tại Hà Nội. Hiện nay không có khách kẹt tại Nội Bài.

Phía cảng Nội Bài cập nhật thông tin chuyến bay bị hủy lên màn hình FIDS công cộng, hỗ trợ phát thanh cho hành khách đã vào khu vực cách ly để ra gặp đại diện hãng nhận thông tin cụ thể về chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện nay chỉ có hãng Turkish Airlines khai thác bình thường từ Việt Nam, còn các hãng Qatar Airways (QR), Emirates, Etihad Airways vẫn hủy nhiều chuyến bay ngày 3/3 và chờ thông tin cho các chuyến ngày 4/3. Tại sân bay Nội Bài, hiện có một máy bay của Emirates và hai máy bay của Qatar Airways phải nằm chờ do hủy chuyến.

Trong khi đó từ Huế, chị Phương liên tục vào web của Emirates để xem thông báo các chuyến bay sắp tới và tìm phương án thay thế. Chị Nhung mong cho tình hình xung đột ở Trung Đông lắng xuống, các chuyến bay qua khu vực này được khôi phục để chị có thể trở lại Đức thuận lợi.

Đoàn Loan