Hành khách kiện phi công vì phá cửa, lôi khỏi buồng vệ sinh của máy bay

MỹYisroel Liebb khởi kiện, cáo buộc phi công của United Airlines đã phá cửa, kéo ông ra khỏi buồng vệ sinh trên máy bay khiến bị lộ cơ thể trước những hành khách khác.

Vụ kiện được hành khách Yisroel Liebb, đến từ New Jersey và người bạn đi cùng, trú New Yorrk vừa đệ tình lên Tòa án liên bang Manhattan. Bị đơn gồm hãng hàng không United Airlines, Bộ An ninh Nội (CBP) địa và Cục An ninh Vận tải (TSA).

Theo đơn kiện, sự việc xảy chiều ngày 28/1, trên chuyến bay từ Tulum, Mexico đến Houston của hãng United Airlines. Khoảng 17h, ông Liebb đi vào nhà vệ sinh ở phía sau máy bay. Khoảng 20 phút sau, một nữ tiếp viên đã yêu cầu người bạn đồng hành hỏi han ông, do nhận thấy đã ở trong quá lâu.

Liebb trả lời nhưng đang bị táo bón và sẽ ra ngoài ngay. Người bạn báo lại điều này cho nữ tiếp viên và trở về chỗ ngồi của mình. Khoảng 10 phút sau, một phi công tiếp tục yêu cầu người bạn thuyết phục ông Liebb ra ngoài.

Phi công bắt đầu lớn tiếng quát Liebb, yêu cầu rời khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức. Sau đó, phi công quay sang người bạn và bắt đầu lớn tiếng yêu cầu lôi Liebb ra khỏi nhà vệ sinh, theo đơn kiện.

Ông Liebb nói vọng ra qua cửa, thông báo cho phi công mình ổn, sắp xong và sẽ ra ngoài ngay. Nhưng "phi công trở nên giận dữ rõ rệt, phá khóa cửa và mở toang cửa nhà vệ sinh", lôi Liebb ra khỏi nhà vệ sinh với quần vẫn còn ở mắt cá chân.

Sau khi chuyến bay kéo dài hai giờ hạ cánh tại Houston, nguyên đơn cho biết khoảng 6 nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới đã lên máy bay, còng tay và hộ tống họ xuống. Khi hỏi tại sao bị bắt, một cảnh sát đã siết chặt còng tay và trả lời: "Ông không có quyền gì ở đây cả".

Nguyên đơn cho hay đã lỡ chuyến bay nối chuyến đến New York trong khi các nhân viên CBP dẫn giải họ qua nhà ga sân bay, giam họ vào phòng tạm giữ và khám xét hành lý.

Ngoài ra, nguyên đơn cho rằng còn phải chịu thương tích về thể chất, sự khó chịu và đau khổ và xấu hổ nơi công cộng. Liebb thấy bị xâm phạm tình dục và xấu hổ sau khi bị phơi bày bộ phận kín trước nhiều người.

Hai người đàn ông này cho biết hãng United đã đặt cho họ một chuyến bay đến New York vào ngày hôm sau miễn phí, nhưng số tiền tiết kiệm được từ vé miễn phí đã không còn nữa vì phải trả tiền nghỉ qua đêm tại khách sạn và thức ăn trong thời gian bị hoãn.

Theo đơn kiện, số tiền bồi thường sẽ được nêu trong phiên tòa.

Phản hồi, CBP cho biết nhân viên của họ chỉ thực hiện nghĩa vụ khi nhận được báo cáo của United Airlines về việc có xô xát trên chuyến bay và không đưa ra bình luận trong khi vụ kiện chưa được xét xử.

United Airlines từ chối nêu quan điểm.

Hải Thư (Theo Court Listener, CNN)