Hành khách cố mở cửa máy bay giữa không trung

Một hành khách trên chuyến bay của Cathay Pacific từ Mỹ đến Hong Kong đã cố mở cửa máy bay giữa không trung.

Hãng hàng không Cathay Pacific hôm nay cho biết sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu CX811 từ thành phố Boston, Mỹ, đến Hong Kong hôm 10/12. Tổ bay đã lập tức xử lý tình huống, kiểm tra cửa để đảm bảo nó được đóng chắc chắn, đồng thời thông báo sự việc cho cảnh sát và cơ quan chức năng.

Không có hành khách hay thành viên tổ lái bị thương, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Hong Kong rạng sáng 11/12.

Máy bay của Cathay Pacific chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay London Heathrow, Anh, tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Cảnh sát Hong Kong đang điều tra sự việc. Hành khách cố mở cửa máy bay được xác định là nam thanh niên 20 tuổi đến từ Trung Quốc. Người này đã bị bắt với cáo buộc vi phạm Pháp lệnh An ninh Hàng không.

Theo Quy định về An ninh Hàng không của Hong Kong, cố ý can thiệp hoặc phá hoại bộ phận, thiết bị, dụng cụ hoặc hệ thống của máy bay khi đang ở trên phi cơ là hành vi phạm tội. Nghi phạm sẽ đối mặt mức án tối đa là hai năm tù và bị phạt 50.000 đôla Hong Kong (khoảng 6.400 USD).

Huyền Lê (Theo Reuters, SCMP)