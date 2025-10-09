Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân đánh vào đầu

TP HCMĐang cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch, một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân chửi mắng, đánh nhiều cái vào đầu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, bệnh nhân nữ nhập viện ngày 30/9, đến tối 7/10 có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Kíp trực tích cực hồi sức suốt 20 phút nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Lúc này thân nhân bệnh nhân không có mặt tại phòng bệnh. Vừa tiếp tục cấp cứu, kíp trực gọi cho thân nhân bệnh nhân để thông báo tình hình. Đến hơn 21h30, một nam thanh niên (chưa rõ tên tuổi) đến nơi bệnh nhân đang nằm quát tháo, nhục mạ kíp trực khi các y bác sĩ chưa kịp giải thích tình hình. Nữ điều dưỡng đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân, bị thanh niên này xông vào đánh bốn cái vào đầu.

Nữ điều dưỡng bị choáng, hoảng loạn, được đưa đến khoa Ngoại tổng hợp điều trị. Công an phường Phước Thắng sau đó đã lập biên bản đối với thanh niên trên.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra xung đột.

Nam thanh niên đánh vào đầu nữ điều dưỡng. Ảnh: Cắt từ camera an ninh bệnh viện

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết bệnh viện lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Theo ông, đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại giá trị nhân văn và đạo đức xã hội.

"Chúng tôi mong người dân thấu hiểu, đồng hành đội ngũ y tế để cùng xây dựng một môi trường bệnh viện an toàn, nhân ái và văn minh, giúp bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng", ông Tú nói.

Trường Hà