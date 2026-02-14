Tây NinhTrần Minh Khôi sau va chạm giao thông với nam sinh lớp 9 đã quật ngã, liên tục đấm đá em, sau đó bỏ đi.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố Khôi (chưa đủ 18 tuổi), cho tại ngoại, điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hành hung nam sinh sau va chạm giao thông Camera ghi cảnh Trần Minh Khôi hành hung nam sinh. Video: Camera an ninh

Chiều 4 hôm trước, nam sinh lớp 9 trường THCS Hướng Thọ Phú (phường Long An) tan học chạy xe đạp điện về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Thọ Phú 1, cậu bé va chạm với xe máy do Khôi điều khiển, chở theo người phụ nữ ẵm con nhỏ (chưa rõ danh tính).

Xe không bị hư hại, không ai bị thương tích, song Khôi đã đánh vào đầu nam sinh rồi quật ngã. Bị can tiếp tục chửi, đấm đá em. Người phụ nữ đi chung can ngăn, Khôi lên xe bỏ đi.

Vụ việc được camera trên đường ghi lại. Video sau đó phát tán lên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm người tấn công nam sinh.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện khám, bị chấn thương phần mềm. Mẹ nam sinh sau đó đến công an trình báo vụ việc.

Nam An