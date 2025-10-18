Hành hạ con trai vì 'nghi không phải ruột thịt'

Đồng ThápNghi ngờ bé trai 7 tuổi không phải là con ruột, Nguyễn Văn Hoàng, 32 tuổi, đã nhiều lần đánh đập, hành hạ.

Ngày 18/10, Hoàng bị Công an phường Cai Lậy bắt tạm giam để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, Hoàng quen với cô gái (hiện 25 tuổi) cùng quê TP Đà Nẵng, chung sống như vợ chồng. Năm 2018, cả hai kết hôn sau khi sinh bé trai và có tiếp hai người con.

Khai với cơ quan điều tra, mẹ cháu bé cho biết Hoàng thường xuyên ghen tuông, cho rằng con trai đầu không phải là con ruột, từ nhỏ đã đánh đập, ngược đãi trong thời gian dài. Hai năm trước, cô bỏ đi nơi khác để các con cho Hoàng và bà nội nuôi tại nhà trọ thuộc phường Mỹ Phước Tây (thị xã Cai Lậy cũ).

Hoàng bắt con trai lớn 7 tuổi cùng hai em, mẹ bán vé số dạo quanh chợ Cai Lậy và khu vực lân cận. Ngoài ra, anh ta thường xuyên dùng tay, chân và cán chổi bằng nhựa đánh bé trai, gây nhiều vết thương.

Chiều 6/9, bé trai đi lạc trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) có biểu hiện hoảng loạn, sợ người lạ. Nhân viên y tế trình báo công an.

Công an phường Cai Lậy phối hợp cùng trạm y tế phường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bé trai, đồng thời ghi nhận các vết thương trên đầu, tay, gò má, chân. Bà nội cháu bé cũng xác nhận các vết thương này do Hoàng gây ra.

Nhiều người dân sống gần khu nhà trọ của Hoàng cho hay thường xuyên chứng kiến cảnh anh ta bạo hành con trai, có khi giữa ban ngày.

Nam An