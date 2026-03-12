Hành động của bé gái Nhật khiến du khách Trung Quốc suýt khóc

Bé gái Nhật Bản đưa tờ 1.000 yen cho du khách Trung Quốc kèm lời nhắn khiến người nhận suýt khóc.

Ngày 6/3, Yuyu, nữ du khách Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện cảm động trong chuyến du lịch Okinawa, Nhật Bản, vào đầu tháng 3.

Khi tới nơi, vì không quen thuộc với hệ thống giao thông địa phương, cô đã đứng ở bến xe buýt để nghiên cứu lịch trình. Một bé gái học sinh tiểu học chủ động tiếp cận và hỏi Yuyu muốn đi tuyến xe buýt nào.

Tờ 1.000 yen cô bé Nhật gửi Yuyu. Ảnh: SCMP

Yuyu không biết tiếng Nhật nên trả lời bằng tiếng Anh còn bé gái dùng ứng dụng dịch để giao tiếp. Bé gái nói họ sẽ đi cùng chuyến xe. Khi lên xe, bé ngồi ghế trước Yuyu. Nữ du khách thấy cô bé cặm cụi ghi chép và chỉ nghĩ đứa trẻ đang làm bài tập.

Sau đó, bé gái quay lại, đưa cho Yuyu tờ 1.000 yen (khoảng 170.000 đồng), kèm một mẩu giấy với dòng chữ "Cô có thể dùng số tiền này để trả tiền xe buýt. Cảm ơn cô đã đến Okinawa". Tại Nhật Bản, du khách sẽ trả tiền xe buýt khi gần hết chuyến đi. Dù Yuyu trả lại tiền, bé gái kiên quyết không nhận và nhanh chóng xuống xe.

Hành động tử tế và lời nhắn chân thành này khiến Yuyu xúc động đến mức suýt khóc. Cô nói mình sẽ không tiêu tờ tiền này. Vài ngày sau, Yuyu đến bến xe buýt, mang theo kẹo với hy vọng gặp lại bé gái nhưng cô bé đã không xuất hiện.

"Khi nghĩ về Okinawa, ngoài bãi biển, tôi sẽ nhớ đến cô bé chăm chú viết vào tờ giấy trên xe buýt", cô nói, nhấn mạnh lòng tốt của con người còn đẹp hơn cả những điểm du lịch nổi tiếng.

Một phần tỉnh Okinawa. Ảnh: SCMP

Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản, bao gồm hàng trăm hòn đảo thuộc chuỗi đảo Ryukyu với nền văn hóa bản địa khác biệt so với phần còn lại của đất nước. Bên cạnh danh tiếng về du lịch, Okinawa cũng được công nhận "Blue Zones" - một trong những nơi người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 1 đạt khoảng 3,6 triệu lượt, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên sau 4 năm, kể từ tháng 1/2022. Nguyên nhân chính là sự giảm sút 61% lượng du khách từ Trung Quốc đại lục, chỉ còn 385.300 lượt, do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Hoài Anh (Theo SCMP, NBC News)