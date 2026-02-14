Hàng xóm trổ cửa sổ sang đất nhà tôi, có được xây tường bịt lại?

Tôi mua mảnh đất 60 m2, đang xây nhà nhưng bị hàng xóm sát vách tỏ thái độ "nặng nhẹ" vì tường che hết ánh sáng từ ô cửa sổ nhà họ đã tồn tại 20 năm qua.

Trên mảnh đất tôi mua có nhà cấp bốn cũ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Tôi tháo dỡ, xin giấy phép xây dựng nhà ba tầng theo đúng quy hoạch khu vực. Hồ sơ được phê duyệt đầy đủ, bản vẽ thiết kế tuân thủ đúng ranh giới thửa đất.

Ngay khi công trình bắt đầu thi công phần tường nhà, gia đình hàng xóm sát vách sang phản ánh. Họ nói căn nhà tôi đang xây sẽ che kín hai cửa sổ bên hông nhà họ đã tồn tại hơn 20 năm. Nếu tôi xây tường cao lên, toàn bộ không gian đó sẽ tối và bí.

Mảnh đất tôi mua có ranh giới rõ ràng, không có lối đi chung hay khoảng lùi bắt buộc. Thiết kế của tôi xây sát ranh đất theo đúng giấy phép. Tôi cũng không lấn sang phần đất nào của họ.

Một số người trong khu phố khuyên tôi nên nhượng bộ để tránh mâu thuẫn lâu dài. Số khác lại nói rằng nếu đã đúng pháp luật thì không cần điều chỉnh.

Xin hỏi tôi có buộc phải "chừa ánh sáng" cho hàng xóm chỉ vì 20 năm nay họ trổ cửa sổ sang khu đất nhà tôi mà không bị ai phản đối? Pháp luật quy định thế nào về việc xây dựng nhà ở, có phải đảm bảo không gian và ánh sáng cho hàng xóm?

Tôi xin được tư vấn và cảm ơn.

Độc giả Hồng Hải

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn