Hàng xóm nói nghi phạm ám sát Charlie Kirk 'rất bình thường'

Nhiều hàng xóm của Tyler Robinson, nghi phạm sát hại Charlie Kirk, bất ngờ khi nghe tin bởi trong mắt họ anh ta là người "rất bình thường" và "ôn hòa".

Khu dân cư yên tĩnh của thành phố Washington, bang Utah trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tyler Robinson, sinh viên 22 tuổi sống trong khu vực, bị cảnh sát bắt vì bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ở Orem đầu tuần này. Xe cảnh sát và giới truyền thông ngày 12/9 vây kín khu phố.

Nhiều hàng xóm bàng hoàng trước thông tin Robinson giết người. Kristen Schwerman, người sống cách nhà Robinson vài căn, cho biết đã quen biết gia đình này nhiều năm, mô tả thanh niên 22 tuổi là người có tính cách ôn hòa dù sống khá khép kín.

"Tôi chắc rằng hầu hết mọi người trong khu phố đều bị sốc vì họ đã sống ở đây từ lâu và biết cậu ấy từ khi còn nhỏ. Ấn tượng của tôi về Tyler là một cậu bé trầm tính, rất thông minh, có tính cách điềm đạm và chưa bao giờ gây ra vấn đề gì", Schwerman nói.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: ABC News

Melissa Tait, 55 tuổi, sống gần nhà Robinson, cho biết Robinson cùng gia đình anh ta "cũng giống như bao người hàng xóm khác" và "họ cũng không khác gì gia đình tôi". "Thật không may khi con trai họ đã có quyết định thực sự tồi tệ", bà nói.

Nghi phạm bị chính gia đình tố giác, sau khi cha anh ta nhận ra con trai trong các bức ảnh và video cảnh sát công bố, sau đó báo cho một người bạn. Hiện chưa rõ động cơ gây án của Robinson.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 12/9, bạn thời trung học của Robinson cho hay nghi phạm từng bày tỏ quan điểm chỉ trích Tổng thống Donald Trump vài năm trước, dù cả gia đình theo chủ nghĩa bảo thủ. Tuy nhiên, người bạn này không chắc về quan điểm chính trị gần đây của Robinson vì cả hai không còn liên lạc sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ bầu cử cho thấy Robinson không thuộc đảng phái chính trị nào trước cuộc bầu cử năm 2024. Bố mẹ anh ta đăng ký là đảng viên Cộng hòa.

Miles Meloni, hàng xóm 14 tuổi của gia đình Robinson và là người ủng hộ Charlie Kirk, "vô cùng đau buồn" trước những gì mà gia đình Robinson và Kirk phải chịu đựng. Meloni lo ngại về bạo lực chính trị ở Mỹ và mong muốn nhìn thấy sự thay đổi.

"Tôi cho rằng nếu gia đình nhận thấy người thân của họ biểu lộ dấu hiệu có tư tưởng bạo lực, họ cần phải đưa con cái, người thân, bạn bè, hoặc bất kỳ ai đi tìm kiếm sự giúp đỡ", Meloni nói.

Thanh Tâm (Theo KSLTV, Guardian)