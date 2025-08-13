Bụi than bám khắp nơi trong nhà tôi vì chú ruột nướng cá thu

Bụi than đen bám đặc trên bàn thờ, tủ lạnh, tivi, ngay cả chỗ ngủ cũng dính đầy bụi than.

Gia đình chú ruột nướng cá, khói bay vào nhà bố mẹ tôi cũng là anh ruột của chú. Bố mẹ và chú ruột tôi nhà cạnh nhau, nhà bố mẹ tôi ở trong cùng của ngõ, còn nhà chú tôi kề ngay cạnh. Gia đình chú có nghề nướng cá thu, mỗi lần nướng là khói bụi than theo hướng gió bay thẳng sang nhà bố mẹ tôi. Bụi than đen bám đặc trên bàn thờ, tủ lạnh, tivi, ngay cả chỗ ngủ cũng dính đầy bụi than. Điều này khiến bố mẹ tôi phải giăng bạt che kín cửa mỗi khi nhà chú nướng cá. Khi bố mẹ tôi nhắc nhở, chú tỏ vẻ khó chịu rồi cũng làm ống khói, nhưng làm cho có, vì ống khói không bít cái cửa lò nướng mà đặt cách một đoạn, bụi than chủ yếu bay tứ tung ra ngoài chứ không qua ống khói.

Cứ thế đến giờ bố mẹ tôi âm thầm chịu đựng, giăng bạt che cửa như một thói quen nhưng chẳng ăn thua. Con cái trong nhà nhiều lần muốn sang nói chuyện phải trái với gia đình chú nhưng bố mẹ tôi can ngăn vì không muốn gây xích mích. Anh chị tôi không dám để cháu ở nhà ông bà vì sợ bụi than gây bệnh. Tôi giờ không biết phải làm sao để bố mẹ thoát khỏi điều này, sang nói chuyện với chú thì thương bố mẹ vì con cái đi làm xa, chỉ có ông bà ở nhà, hàng xóm họ hàng xích mích lại khổ tâm. Mà để vậy khéo bố mẹ tôi bệnh mất. Tôi chắc chắn gia đình chú biết rõ điều này vì hàng xóm cũng xì xào trách khéo nhiều lần, chỉ không hiểu sao chú vẫn cố tình để vậy.

