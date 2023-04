Hàng xóm bắt nạt vợ chồng tôi

Tôi và chồng 28 tuổi, con hai tuổi, thuê trọ tại TP HCM; anh làm ở miền Tây, cuối tuần mới về, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà.

Tôi vừa trông con vừa nhận hàng về may tại phòng trọ. Chỗ tôi ở giá khá rẻ, ông chủ tốt tính, ưu tiên cho công nhân thuê, giá điện nước rẻ và an ninh tốt. Có những gia đình ở đây 10 năm rồi, ít có người chuyển đi, hai dãy gồm 18 phòng có chín phòng đối diện nhau. Tôi về đây ở gần một năm và rất mừng vì tìm được phòng ưng ý.

Tôi và chồng rất hiền, sống chan hòa, không muốn đụng chạm hay làm phiền ai, trong cuộc sống nhiều lần bị ăn hiếp nhưng đều im lặng chịu thiệt. Tôi làm may tại nhà nên có tiếng máy may kêu không to lắm, hàng xóm khó chịu và qua đóng hết cửa phòng trọ tôi lại dù là ban ngày. Họ bảo ồn lắm, mà phòng trọ có một cửa, đóng vào rất bí. Tôi mở cửa tiếp tục làm là họ chửi, con tôi mở tivi xem dù âm lượng nhỏ họ cũng nói ồn. Thường tôi may đến 20h mới nghỉ.

Tôi về nói chuyện với chồng, anh bảo cứ im lặng cho qua thôi, nói lại làm gì. Nếu nói tôi cũng không biết nói sao, thậm chí có tối họ không đưa rác ra thùng mà để trước cửa nhà tôi. Tôi không biết của phòng nào nên đi vứt cho họ luôn. Chồng báo với chủ trọ nhưng chú ở xa, nghe rồi cũng không giải quyết được gì. Tôi không muốn chuyển trọ và vẫn tiếp tục công việc tại phòng. Tôi thấy nhiều người ăn nói rất sắc xảo, cứng rắn, bản thân lại không được như vậy. Chồng tôi cũng rất hiền, không giải quyết được gì, tôi phải làm sao bây giờ?

Hằng Nga

