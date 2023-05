Hãng xe Trung Quốc tố nhau vi phạm mức khí thải

Great Wall Motor cho rằng hai mẫu hybrid bán chạy nhất của BYD không đạt các tiêu chuẩn khí thải, còn BYD dọa sẽ kiện đối thủ.

Cáo buộc công khai của Great Wall Motor (GWM) - hãng xe có trụ sở ở Hà Bắc - được đánh giá là bất thường khi khơi ngòi cuộc chiến với BYD - hãng chuyên về xe điện hóa thành công nhất Trung Quốc hiện nay. BYD chính là hãng xe muốn vượt qua Tesla trong bảng xếp hạng toàn cầu, với mục tiêu tăng gấp đôi doanh số xe điện năm nay.

Cáo buộc của GWM nằm trong báo cáo mà hãng nộp lên các cơ quan chính phủ hôm 25/5. BYD bác bỏ, nói rằng xe của hãng đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia và có quyền kiện lại GWM.

Cũng sau khi xuất hiện những thông tin về sự bất đồng giữa hai bên, cổ phiếu của cả hai hãng niêm yết ở sàn chứng khoán Hong Kong đều giảm.

Qin Plus - mẫu PHEV được nêu tên trong cáo buộc của GWM đối với BYD. Ảnh: BYD

Trên tài khoản mạng xã hội, GWM nói đã nộp tài liệu lên Bộ Bảo vệ Môi trường, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) và cơ quan quản lý thị trường vào ngày 11/4. GWM cáo buộc BYD không đạt các tiêu chuẩn về khí thải với hai mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) vì sử dụng loại bình xăng thông thường thay vì bình xăng áp suất chuyên dùng cho dòng xe điện hóa.

Hai mẫu xe PHEV bị GWM bêu tên là Qin Plus và Song Plus. Song Plus là mẫu SUV bán chạy nhất, và Qin Plus là sedan bán chạy nhất của BYD.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối bất cứ hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào và có quyền đi kiện", BYD nói trong một thông báo.

Tuy nhiên, GWM không cung cấp bằng chứng cho những cáo buộc cũng như không giải thích tại sao những vấn đề nêu trên không được các nhà quản lý phát hiện ra.

BYD nói dường như đối thủ đã mua xe của mình và tự thử nghiệm mà không có sự kiểm chứng của một bên thứ ba cũng như không thử nghiệm trên quãng đường dài hơn theo các quy định hiện hành. Hãng cũng cho biết sẵn sàng tiếp nhận sự đánh giá của cơ quan quản lý.

Ở Trung Quốc, BYD từng đối mặt với nguy cơ cháy liên quan tới gói pin trên xe của hãng. Trong 2022, hãng phải triệu hồi một mẫu PHEV là Tang DM sau khi phát hiện nguy cơ nước có thể lọt vào gói pin.

Mỹ Anh (theo Reuters)