Hãng xe Trung Quốc ra mắt concept sedan dài gần 6 m, toàn kính

Avatr Vision Xpectra là một chiếc sedan 4 chỗ cỡ lớn với ngôn ngữ thiết kế "Sức mạnh năng lượng" (Energy Force). Đặc điểm của thiết kế bao gồm các tấm ốp thân xe phẳng, chắn bùn bên hông mở rộng và kính chắn gió cỡ lớn. Cụm đèn pha hai tầng đặc trưng của hãng, cản trước có hốc hút gió lớn. Nắp ca-pô gắn logo nổi.

Thân xe không có tay nắm cửa, không có cột B bởi xe concept không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và độ cứng kết cấu. Cửa sau mở ngược, tạo không gian dễ dàng ra vào xe. Đuôi xe kéo dài, đèn hậu nối liền.

Thiết kế cabin hiện đại với bảng điều khiển trung tâm có "Vortex" - một vật thể được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, mục đích tạo nên kết nối cảm xúc giữa người lái với xe thông qua công nghệ đèn chiếu sáng xung quanh. Một màn hình trong suốt nằm bên dưới Vortex. Cụm điều khiển trung tâm bằng thủy tinh trong suốt có thể thích ứng với các thao tác cảm ứng và cử chỉ. Các điểm nhấn khác bao gồm các tấm mỏng nối liền từ táp-pi, táp-lô và ghế được điêu khắc tinh xảo cùng tựa đầu trong suốt.

Avatr Vision Xpectra có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.843 x 2.132 x 1.405 mm, chiều dài cơ sở lên tới 3.450 mm. So sánh với Rolls-Royce Phantom bản tiêu chuẩn, Vision Xpectra dài hơn 81 mm.

Hiện hãng chưa công bố thông tin về hệ dẫn động hay công suất. Tuy nhiên, những chiếc xe hiện đại mang thương hiệu Avatr đều có biến thể xe điện (BEV) và xe điện có phạm vi mở rộng (EREV). Dự kiến Vision Xpectra không được sản xuất hàng loạt, nhưng mẫu xe ý tưởng sẽ tạo ra hướng phát triển cho những mẫu xe của Avatr trong tương lai.

Avatr Vision Xpectra ra mắt tại triển lãm IAA đang diễn ra ở Munich, Đức. Ảnh: Avatr

Avatr là thương hiệu cao cấp do hãng Changan và công ty sản xuất pin CATL sở hữu, trong đó Huawei đóng vai trò là nhà cung cấp linh kiện và phát triển hệ điều hành nhưng không nắm giữ cổ phần của liên doanh này. Mẫu xe đầu tiên của Avatr bán ra tại Trung Quốc vào năm 2022. Hiện hãng có 4 dòng xe gồm CUV fastback 11, liftback 12, SUV 07 và sedan 06.

Theo China EV Datatracker, tổng số xe Avatr đã giao trong nước đạt 140.787 xe. Dự kiến đến cuối năm 2030, Avatr sẽ mở rộng dòng sản phẩm với 17 mẫu. Chiếc concept Vision Xpectra được trưng bày tại triển lãm ôtô IAA Munich, Đức.

Minh Quân (theo CarNewsChina)