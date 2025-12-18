Hãng xe Trung Quốc muốn tham gia cuộc đua Le Mans

Thương hiệu cao cấp Exeed của Chery tham gia giải đua sức bền 24 Hours of Le Mans trong vòng 5 năm tới.

Trong thông báo ngày 15/12, Exeed - thuộc sở hữu của Chery - cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Automobile Club de l’Ouest (ACO), đơn vị sáng lập và tổ chức giải đua 24 Hours of Le Mans. Exeed công bố sáng kiến Road to Le Mans kéo dài 5 năm nhằm mục tiêu tham gia vào loạt giải đua danh giá này.

Exeed sẽ cạnh tranh trong hệ thống đua xe thể thao nổi tiếng này với tư cách là một đội đua của nhà sản xuất, cùng Porsche, Toyota, Aston Martin, Cadillac, BMW và các nhà sản xuất ôtô khác.

Mẫu Exeed Exlantix ES7 GT bản mở rộng phạm vi hoạt động. Ảnh: DirectoWy

Kế hoạch được công bố bao gồm ba giai đoạn cốt lõi. Đầu tiên, Chery sẽ ra mắt hệ thống tuyển chọn đua sức bền địa phương Exeed Unified Race. Bước này sẽ cho phép công ty hoàn thiện công nghệ, xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ và xác định những tài năng lái xe cần thiết để tham gia vào các cuộc đua.

Tiếp theo, Exeed sẽ tham gia chặng đua Le Mans châu Á (ALMS). Giải đấu này bao gồm ba hạng mục chính: LMP2 (Le Mans Prototype 2), LMP3 (Le Mans Prototype 3) và LMGT3 (Le Mans GT3). Hạng mục cuối cùng yêu cầu các nhà sản xuất ôtô phải sản xuất hơn 2.500 xe mỗi năm để sử dụng trên đường phố mới có thể tham gia giải đấu.

Giai đoạn thứ ba là thành lập đội Exeed Le Mans để tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans. Chery và ACO đã nhất trí xây dựng một đường đua đạt chuẩn Le Mans tại Vu Hồ (nơi đặt trụ sở chính của Chery). Đường đua này sẽ tổ chức các sự kiện đua xe cấp cao tại Trung Quốc. Exeed sử dụng đường đua này như một phòng thí nghiệm để cải tiến các mẫu xe sản xuất hàng loạt.

Điều đáng chú ý là Chery sẽ trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans. Điều thú vị là dòng động cơ của hãng xe này không đa dạng. Động cơ đốt trong mạnh nhất do Chery phát triển là động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2 lít, công suất 257 mã lực. Tuy nhiên, hãng cũng đẩy mạnh công nghệ hybrid cắm điện C-DM với tổng công suất đạt 610 mã lực.

Chery không phải là công ty duy nhất tích cực theo đuổi mục tiêu trong lĩnh vực đua xe thể thao. Đội Lynk & Co Cyan Racing của Geely đã trở thành đội thành công nhất trong loạt giải FIA TCR World Tour. Cyan Racing giành được tổng cộng 9 danh hiệu thế giới với chiếc xe đua Lynk & Co 03 TCR của Geely Group Motorsport kể từ năm 2019. Năm 2026, Cyan Racing sẽ chuyển sang sử dụng xe đua Geely Preface TCR mới.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)