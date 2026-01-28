Hãng xe Trung Quốc đóng 100 cửa hàng vì doanh số giảm

Li Auto triển khai kế hoạch tối ưu mạng lưới bán lẻ toàn diện, gồm việc đóng cửa khoảng 100 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả.

Việc đóng cửa - dự kiến triển khai trong nửa đầu 2026 - tập trung vào các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, bao gồm các địa điểm nằm trong khu vực trung tâm của các thành phố hạng nhất và hạng hai của Trung Quốc. Công ty đang tìm cách điều chỉnh cấu trúc kênh phân phối trong bối cảnh doanh số bán hàng chịu áp lực, theo báo cáo của Sina.

Tính đến ngày 31/12/2025, Li Auto vận hành 548 trung tâm bán lẻ trực tiếp tại 159 thành phố theo báo cáo tài chính, trong khi trang web chính thức của công ty liệt kê tổng số 904 trung tâm bán lẻ trên toàn quốc khi bao gồm cả các cửa hàng đối tác có vốn đầu tư nhỏ.

Mẫu One của Li Auto tại một cửa hàng ở Trung Quốc. Ảnh: Li Auto

Việc đóng cửa theo kế hoạch là một phần của chiến lược kênh phân phối rộng hơn mà Li Auto đang thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chiến lược này bao gồm việc rút khỏi các cửa hàng trong trung tâm thương mại có giá thuê cao với chi phí mua lại ngày càng tăng và ưu tiên mở rộng các cửa hàng tại khu công nghiệp ôtô AutoPark. Các địa điểm AutoPark thường cung cấp không gian lớn hơn và tích hợp các chức năng bán hàng, giao hàng và bảo dưỡng với chi phí thuê thấp hơn so với các cửa hàng truyền thống trong trung tâm thương mại.

Li Auto cũng đang đẩy mạnh "Kế hoạch ngôi sao trăm thành phố" để tăng cường sự hiện diện tại các thành phố hạng ba và hạng tư thông qua các quan hệ đối tác có vốn đầu tư thấp. Theo cách tiếp cận này, công ty hợp tác với các đối tác địa phương để chia sẻ chi phí cải tạo và thiết bị, từ đó giảm rủi ro đầu tư và cho phép phủ sóng rộng hơn tại các thị trường cấp thấp hơn như một giải pháp thay thế cho đầu tư trực tiếp lớn.

Li Auto công khai giải đáp những thông tin trên mạng, khẳng định rằng các báo cáo lan truyền về việc đóng cửa hàng loạt là không chính xác. Thông báo chính thức nhấn mạnh rằng chỉ một số lượng hạn chế các cửa hàng trong trung tâm thương mại hoạt động kém hiệu quả dự kiến đóng cửa trong năm nay và điều này không cấu thành một cuộc đóng cửa trên diện rộng.

Kết quả giao hàng năm 2025 của Li Auto phản ánh những thách thức thị trường, là cơ sở cho việc điều chỉnh kênh phân phối của hãng. Thương hiệu này giao 44.246 xe trong tháng 12/2025, góp phần vào tổng số 109.194 xe được giao trong quý IV và tổng số 1.540.215 xe được giao tính đến cuối năm. Tổng số xe được giao trong cả năm 2025 là khoảng 406.000 chiếc, giảm so với hơn 500.000 xe của 2024 và không đạt được mục tiêu doanh số ban đầu của công ty.

Theo kế hoạch ban đầu, Li Auto đặt mục tiêu giao 700.000 trong 2025. Vào tháng 5/2025, hãng hạ mục tiêu xuống còn 640.000 xe do lượng đơn đặt hàng cho các mẫu xe (đặc biệt là dòng Li L6 cải tiến) yếu hơn dự kiến.

Việc tái cấu trúc mạng lưới bán lẻ của Li Auto vào đầu năm 2026 ưu tiên hiệu quả và giảm chi phí vận hành, trong khi công ty phải đối mặt với hiệu suất giao hàng biến động và áp lực cạnh tranh trên thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc. Mục tiêu năm 2026 mà hãng đặt ra là giao khoảng 550.000 xe.

Li Auto thành lập năm 2015, có trụ sở tại Bắc Kinh và nhà máy sản xuất ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Nhà sáng lập của hãng, Li Xiang, cũng là nhà sáng lập của trang web PCPop của Trung Quốc và website chuyên về ôtô Autohome.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)