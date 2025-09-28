Hãng xe thể thao Anh Lotus sắp vào Việt Nam

Hãng xe thể thao Anh quốc do Geely nắm phần lớn cổ phần đã có nhà phân phối tại Việt Nam, Tasco Auto.

Thông tin về việc hợp tác giữa hai bên được phía Tasco Auto xác nhận hôm 27/9. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa hé lộ thời gian khi nào chính thức mở bán tại Việt Nam cũng như nguồn nhập xe.

Tuy là thương hiệu Anh quốc, nhưng hiện Lotus do tập đoàn Geely Trung Quốc nắm giữ 51% cổ phần. Tasco Auto lại là đối tác chính thức của Geely tại Việt Nam. Vì vậy, việc phân phối Lotus là cách để phủ đầy các thương hiệu mà Geely đang sở hữu hoặc nắm quyền chi phối.

Trước Lotus, Tasco đã phân phối các thương hiệu thuộc Geely gồm Geely, Lynk & Co, và sắp tới có thể là Zeekr. Bên cạnh đó hãng này cũng phân phối Volvo, nơi Geely có cổ phần chi phối.

Một mẫu Emira lăn bánh tại Anh. Ảnh: Lotus

Lotus thành lập năm 1948 bởi vợ chồng Colin, Hazel Chapman. Trong đó, kỹ sư, nhà phát minh Colin Chapman được xem là linh hồn của Lotus, người bị "ám ảnh" với việc giảm trọng lượng, tăng hiệu suất để tạo ra những xe thể thao hấp dẫn. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là "Tăng công suất giúp bạn chạy nhanh hơn trên đường thẳng, giảm trọng lượng giúp bạn chạy nhanh hơn ở bất cứ kiểu đường nào", theo Super Driver.

Lotus mang tinh thần xe đua thể thao từ ngày đầu thành lập đến những giai đoạn khó khăn về sau. Từng 7 lần vô địch giải đua xe công thức 1 (F1) nhưng trên thị trường xe thương mại, Lotus đối diện với những thách thức về tài chính và lợi nhuận.

Giống như nhiều thương hiệu của Anh như Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, MINI, MG, Lotus phải rời xa đất mẹ, cậy nhờ những hãng xe nước ngoài để thoát khỏi khủng hoảng và tồn tại đến ngày nay. Hãng xe Anh trải qua nhiều lần đổi chủ, từ Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Năm 1986, Lotus bị General Motors thâu tóm. Bảy năm sau, hãng xe Anh rơi vào tay A.C.B.N. Holdings S.A, công ty của doanh nhân Italy, Romano Artioli, người khi ấy còn sở hữu thương hiệu lừng danh Bugatti.

Năm 1996, hãng xe Malaysia, Proton mua lại Lotus với hy vọng mở rộng sản xuất và tạo dấu ấn thương hiệu trên trường quốc tế. Tuy nhiên mọi thứ không như mong đợi, Lotus vẫn nhạt nhòa và hầu như "mất tích".

Đến 2017, hành trình lận đận của Lotus bước sang trang mới khi tập đoàn Geely hoàn tất thương vụ mua 51% cổ phần, chính thức nắm quyền kiểm soát hãng xe thể thao lâu đời nước Anh. 49% cổ phần còn lại thuộc về Etika Automotive.

Nhờ tiềm lực của Geely, Lotus dần hồi sinh và trở lại với loạt sản phẩm dùng động cơ đốt trong lẫn thuần điện. Danh mục sản phẩm của Lotus hiện có 4 mẫu. Trong đó, Emira là chiếc xe thể thao hai cửa cỡ nhỏ, Emeya 4 cửa, còn Evija định vị ở phân khúc siêu xe thuần điện, sản xuất giới hạn. Eletre là chiếc CUV thuần điện với ngoại hình khá giống Lamborghini Urus.

Thành Nhạn