Hãng xe điện Mỹ làm theo Tesla, trả CEO 4,6 tỷ USD

Nhà sản xuất xe điện Rivian trao cho CEO RJ Scaringe gói thù lao trị giá tới 4,6 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Thỏa thuận của Rivian và Scaringe cũng giống với điều mà CEO Tesla, Elon Musk, nhận được trong cuộc họp đại hội cổ đông hôm 6/11.

Động thái của hội đồng quản trị Rivian cho thấy kế hoạch Tesla dành cho Musk có thể trở thành hình mẫu cho các công ty muốn tăng trưởng nhanh. Gói thù lao của Rivian dành cho Scaringe có thể là một trong những gói lương cao nhất trong lịch sử hãng, tùy thuộc vào việc đạt được các mục tiêu hiệu suất nào.

Rivian cho biết kế hoạch này sẽ giữ chân nhà sáng lập và giúp ông tập trung vào tăng trưởng và lợi nhuận khi nhà sản xuất ôtô, nổi tiếng với chiếc SUV R1S và bán tải R1T, chuẩn bị ra mắt mẫu SUV R2 nhỏ gọn và giá cả phải chăng hơn vào năm tới, cạnh tranh với crossover Model Y bán chạy nhất của Tesla.

CEO RJ Scaringe bên mẫu bán tải điện Rivian R1T. Ảnh: Forbes

Kế hoạch mới của Rivian thay thế kế hoạch mà hội đồng quản trị cho rằng khó có thể đạt được, với mục tiêu thấp hơn về tăng trưởng cổ phiếu.

Việc xóa bỏ các khoản ưu đãi xe điện dự kiến làm giảm doanh số trong suốt thời gian còn lại của năm nay. Rivian đã tăng cường cắt giảm chi phí và gần đây sa thải khoảng 600 nhân viên, tương đương 4,5% lực lượng lao động.

"Mặc dù Rivian có thể không phải là bản sao trực tiếp, nhưng chắc chắn có những đặc điểm tương đồng với Elon Musk", Yonat Assayag, đối tác tại công ty tư vấn lương thưởng ClearBridge Compensation Group, cho biết.

Lời đề nghị này cho thấy các công ty khác đang học theo mô hình Tesla trong việc gắn các khoản thưởng lớn cho CEO với tiềm năng tăng trưởng thị trường lớn, theo Assayag, thêm rằng một số bên đã liên hệ với công ty của bà để tìm kiếm các thiết kế lương thưởng cho giám đốc điều hành tương tự. "Không phải để theo kịp Musk, mà là lấy cảm hứng từ phần thưởng của Musk".

Mặc dù các gói thù lao với các mục tiêu đầy tham vọng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng những cấu trúc như vậy có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả đối với các nhà lãnh đạo công ty. Nhiều người trong số họ đang phải vật lộn để đạt được các mục tiêu với các chính sách thay đổi và những khó khăn kinh tế trong những năm qua, Amit Batish, giám đốc công ty nghiên cứu Equilar, cho biết.

Theo kế hoạch mới, CEO Scaringe sẽ nhận được quyền chọn mua tối đa 36,5 triệu cổ phiếu loại A của Rivian, nhiều hơn khoảng 16 triệu cổ phiếu so với khoản tài trợ trước đó, với giá thực hiện là 15,22 USD mỗi cổ phiếu, công ty cho biết trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Rivian là một công ty công nghệ và sản xuất xe điện thành lập năm 2009. Hãng hiện mới có hai sản phẩm bán tại Mỹ, là SUV R1S và bán tải R1T. Hai mẫu xe tiếp theo là SUV R2 dự kiến bán trong 2026 và SUV R3 hiện chưa có nhiều thông tin.

Rivian từng có kế hoạch xây dựng một mạng lưới sạc độc quyền tại Mỹ và Canada vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, vào tháng 6/2023, có thông tin cho biết Rivian áp dụng hệ thống sạc Bắc Mỹ (NACS) cho các loại xe của mình tại Bắc Mỹ bắt đầu từ mẫu xe năm 2026.

Mỹ Anh (theo Reuters)