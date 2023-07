Hãng xe Ấn Độ thắng kiện ở Mỹ, bán ôtô giống hãng Jeep

Phán quyết của tòa án nghiêng về hãng xe đến từ quốc gia Nam Á, và Mahindra vẫn được phép bán mẫu xe địa hình Roxor.

Thực tế, cuộc chiến pháp lý giữa hai bên bắt đầu vào tháng 8/2018, khi Fiat Chrysler (FCA - giờ đây là một phần của tập đoàn Stellantis) khiếu nại với giới chức rằng ngoại hình của mẫu Mahindra Roxos quá giống mẫu Jeep CJ.

Mahindra Roxor đời 2022. Ảnh: Mahindra

Jeep miêu tả Roxor "bắt chước gần như y hệt", chỉ ra "kiểu dáng hình hộp với các mặt phẳng hai bên cùng phần đuôi xe kết thúc ở cùng chiều cao với nắp ca-pô".

Nhưng không chỉ thân xe của Roxor mới giống CJ, bởi một số chi tiết cơ khí quan trọng cũng giống mẫu xe Mỹ.

Tháng 6/2020, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đứng về phía FCA, nêu rằng Roxor xâm phạm hình ảnh thương mại tổng thể và khuyến cáo cấm nhập khẩu và bán linh kiện Roxor. Mahindra phản ứng bằng việc tạo hình lại cho Roxor với vẻ hầm hố vào và làm hài lòng ITC.

Mẫu Mahindra Roxor 2018 và Jeep CJ 1986. Ảnh: Mahindra, Historics Auctioneers

Giờ đây, Bloomberg đưa tin rằng tòa án quận Eastern ở Michigan lại đứng về phía Mahindra, cho phép hãng bán Roxor ở Mỹ. Theo phán quyết hôm 19/7, tòa phủ nhận yêu cầu của Jeep nhằm củng cố "quy định khoảng cách an toàn", thứ có thể khiến Mahindra lại phải thiết kế lại mẫu xe địa hình.

Phán quyết lần này cũng mở ra cánh cửa với Roxor, giữ nguyên thị trường với tư cách là mẫu off-road có giá cả phải chăng. Tại Mỹ, Mahindra Roxor 2022 có giá từ 19.000 USD.

Trong khi đó, nếu so với những chiếc SUV địa hình như Jeep Wrangler hay Ford Bronco, Roxor lại nhỏ hơn và đơn giản hơn về mặt kỹ thuật, và được phép chạy trên đường phố công cộng tại một số bang. Thực tế, do thiết kế không đạt mọi yêu cầu về an toàn vì thiếu đèn xi-nhan, còi, kính chắn gió, gương chiếu hậu và chỗ gắn biển số, Roxor vốn chỉ được phép sử dụng tại một số khu vực hạn chế ở phần lớn bang Mỹ.

Mỹ Anh