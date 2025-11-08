Hãng vận tải Mỹ đình chỉ dòng MD-11 sau tai nạn làm 14 người chết

UPS và FedEx, những hãng vận tải hàng không lớn nhất thế giới, dừng vận hành phi đội máy bay chở hàng MD-11 sau tai nạn ở bang Kentucky.

Công ty vận tải hàng không UPS của Mỹ ngày 7/11 thông báo đã đình chỉ sử dụng toàn bộ phi đội MD-11 "với lý do an toàn và thận trọng". "Chúng tôi chủ động ra quyết định này theo khuyến nghị của hãng chế tạo. Dòng MD-11 chỉ chiếm 9% tổng số đội bay của chúng tôi", UPS cho hay.

Hãng vận tải FedEx cùng ngày thông báo động thái tương tự, cho biết đã triển khai kế hoạch dự phòng để tránh gián đoạn hoạt động.

UPS và FedEx là hai trong ba hãng vận tải hàng không lớn nhất thế giới, xét về quy mô đội bay và lượng hàng hóa vận chuyển.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ. Video: CNN, Reuters

Boeing, công ty tiếp nhận chương trình MD-11 sau khi sáp nhập hãng chế tạo McDonnell Douglas hồi năm 1997, cho biết đã đề xuất UPS và FedEx dừng vận hành dòng MD-11. "Chúng tôi đưa ra khuyến nghị một cách hết sức thận trọng và sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ về vấn đề này", Boeing cho biết.

Quyết định được đưa ra sau khi máy bay MD-11 của UPS bị rơi ngày 4/11 trong lúc cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ. Vụ tai nạn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có toàn bộ 3 thành viên tổ bay.

Phi cơ trước đó được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình bay dài 8,5 giờ, gây ra vụ nổ và đám cháy lớn tại khu vực gần sân bay. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB), một động cơ của chiếc MD-11 rơi khỏi cánh khi phi cơ bắt đầu khởi hành.

Máy bay MD-11 của UPS cất cánh từ sân bay Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 14/3. Ảnh: Wikimedia

MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao. MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

Dòng MD-11 hiện chỉ trong còn biên chế 3 hãng, gồm 28 chiếc của UPS, 25 máy bay thuộc FedEx và 15 phi cơ do Western Global Airlines vận hành.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)