Hàng vạn người đổ về khai mạc Hội chợ Mùa Xuân

Hội chợ Mùa Xuân 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sáng 2/2, thu hút hàng vạn khách đến mua sắm đặc sản, trải nghiệm không gian Tết.

Sự kiện xúc tiến thương mại, kinh tế và văn hóa quy mô quốc gia do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh cũng như kết nối cung, cầu ngay đầu năm. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", hội chợ được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và kết nối cung cầu ngay từ những ngày đầu năm mới. Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc không gian triển lãm nhanh chóng thu hút dòng người đổ về trải nghiệm.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 khai mạc sáng 2/2 tại VEC. Ảnh: VEC

Tại khu vực sảnh chính, các đại sứ và du khách trải nghiệm nhiều hoạt động truyền thống như dệt lụa, nặn tò he hay tìm hiểu về tích "Ông Công Ông Táo". Nhiều khách nước ngoài thích thú khi cầm trên tay những sản phẩm thủ công tinh xảo, phản ánh sự trân trọng văn hóa Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ tư từ phải) cùng quan khách quốc tế tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: VEC

Với quy mô lên tới 3.000 gian hàng, hội chợ cho thấy bước tiến mới của các doanh nghiệp nội địa trong việc xây dựng thương hiệu. Tại phân khu nông sản vùng cao, các sản phẩm OCOP trở thành điểm sáng thu hút người tiêu dùng bằng những câu chuyện bản địa. Chị Cao Lê Thị Bình Minh, đại diện HTX Trà cổ thụ Tà Xùa (Sơn La), bận rộn pha trà mời khách thưởng thức hương vị đặc trưng của vùng núi cao 2.800 m. "Để có được những viên trà tròn đều, bà con phải xào vò bằng tay rất cầu kỳ bên bếp củi nhằm giữ trọn vị ngọt thanh của sương mù vùng cao", chị Minh chia sẻ.

Chị Cao Lê Thị Bình Minh, HTX Trà cổ thụ Tà Xùa, Sơn La giới thiệu sản phẩm nổi tiếng của địa phương tới du khách. Ảnh: VEC

Tương tự, trà Hoa Vàng - đặc sản Quảng Ninh - cũng gây ấn tượng với công nghệ sấy hiện đại giúp giữ nguyên sắc vàng và dược tính. Ông Lê Mạnh Quy, Giám đốc Công ty Quy Hoa, nhận định việc tham gia một hội chợ tầm cỡ quốc gia giúp doanh nghiệp có thêm động lực đầu tư sâu vào chất lượng, công nghệ để phát triển bền vững. Theo ông, những sự kiện có định hướng rõ ràng tại các trung tâm triển lãm lớn như VEC là cơ hội vàng để nông sản Việt thoát khỏi mác "bán thô", nâng cao giá trị trên thị trường.

Ở góc độ liên kết vùng, hội chợ được xem là "cửa ngõ" quan trọng để các tỉnh, thành đưa đặc sản địa phương tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Đại diện đoàn Đồng Nai cho biết đã chuẩn bị khoảng 20 tấn hàng hóa gồm trái cây, nông sản và gốm Biên Hòa, đồng thời có phương án vận chuyển bổ sung để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến. Trong khi đó, các doanh nghiệp từ Lạng Sơn kỳ vọng tìm kiếm được những đối tác phân phối dài hạn thay vì chỉ bán lẻ. Ông Trần Anh Thuần, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Khuyến công tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh các chương trình xúc tiến tập trung giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh hiệu quả và mở rộng mạng lưới kết nối nhanh chóng.

Du khách trải nghiệm nông sản tại hội chợ. Ảnh: VEC

Tại hội chợ, mặt bằng giá hàng hóa tại hội chợ được duy trì ổn định. "Các chương trình bình ổn thị trường kết hợp nhiều đợt khuyến mại sâu từ các đơn vị tham gia giúp người dân yên tâm mua sắm. Sự kết hợp giữa không gian tiêu dùng văn minh, chất lượng hàng hóa được kiểm soát và mức giá hợp lý tạo nên sức hút lớn đối với người dân Thủ đô trong những ngày cận Tết", đại diện VEC cho biết.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra hết ngày 13/2. Du khách còn có thể đăng ký các tour tham quan lộ trình VIP để được thuyết minh chuyên sâu về văn hóa và giao lưu với các nhà sáng tạo nội dung quốc tế.

Thanh Thư