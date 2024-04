Hàng vạn du khách đổ về Cửa Lò đêm khai hội hè 2024

Nghệ AnCửa Lò tổ chức loạt sự kiện thu hút du khách dịp 30/4 và mùa du lịch hè, với đêm khai mạc 18/4 thu hút hàng vạn khách tham dự .

UBND thị xã Cửa Lò cho biết từ ngày 19/4 đến 30/4, biển Cửa Lò sẽ diễn ra nhiều hoạt động phục vụ du khách mùa du lịch như các giải thể thao, lễ hội cầu ngư, lễ hội âm nhạc và đường phố vào thứ 7 hàng tuần, chương trình nghệ thuật về miền ví giặm. Chương trình âm nhạc đường phố sẽ diễn ra xuyên suốt dịp hè.

Đêm khai mạc mùa du lịch 2024 với chủ đề "Cửa Lò - Khát vọng và tỏa sáng" tối 18/4 thu hút hàng vạn du khách đổ về quảng trường Bình Minh.

Sau phần khai mạc, du khách thưởng thức các chương trình nghệ thuật với nhiều màn múa, hát dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ cùng màn trình diễn drone tạo hình những đặc trưng của vùng biển.

Trình diễn drone khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2024, tối 18/4. Ảnh: Hùng Lê

Theo Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long, Nghệ An là mảnh đất gió Lào cát trắng, may mắn được bù đắp bởi khung cảnh non nước hữu tình, có núi, rừng, sông và biển hòa quyện tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú như tranh họa đồ.

Ông Long nhận xét Cửa Lò nổi lên đầy sức sống, năng động của một đô thị được ví là "viên ngọc xanh" xứ Nghệ. "Đến với nơi đây, du khách được hòa mình biển xanh, cát trắng, tình người và bề dày lịch sử", ông Long nói.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại buổi lễ. Ảnh: Hùng Lê

Kết thúc đêm khai mạc, du khách được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp lung linh sắc màu. Chị Hà Phương, 37 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ gia đình bốn người "mãn nhãn" với phần trình diễn âm nhạc và pháo hoa. "Cả nhà sẽ về khách sạn ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sớm đón bình minh đẹp trên biển Cửa Lò, chụp những bức hình ấn tượng làm kỷ niệm", chị nói.

Một góc của thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Hùng

Cửa Lò là thị xã nhỏ nhất nước, nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nghệ An, rộng hơn 27,8 km2, cách TP Vinh hơn 10 km. Địa hình Cửa Lò tương đối bằng phẳng, có nhiều núi nhỏ với các đảo và bán đảo tạo nên những cảnh quan kỳ thú. Khu vực này có bãi tắm thoải, nước trong xanh, là nơi nghỉ dưỡng thu hút khách vào mùa hè.

Năm 2024, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón 4,15 triệu khách du lịch, 1,45 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 15-18% so với năm ngoái.

Đức Hùng