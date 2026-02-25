Hãng tương ớt Cholimex lãi bình quân mỗi ngày gần một tỷ đồng

Năm ngoái, Cholimex Food lập kỷ lục lợi nhuận trước thuế 355 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày lãi xấp xỉ một tỷ.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food) ghi nhận doanh thu lũy kế năm ngoái đạt 4.075 tỷ đồng, tăng 9% so với 2024. Tỷ suất sinh lời gộp đạt 28%, đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu, công ty lãi 28 đồng sau khi trừ giá vốn.

Trừ tất cả chi phí, Cholimex Food lãi trước thuế 355 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm trước. Con số này nhỉnh hơn mục tiêu 340 tỷ đồng được ban lãnh đạo đề ra đầu năm, qua đó xác lập kỷ lục mới sau gần nửa thế kỷ hoạt động.

Cholimex Food tiền thân là Công ty công tư hợp doanh xuất nhập khẩu Trực Dụng tại quận 5 cũ, TP HCM. Họ thành lập năm 1981, ban đầu kinh doanh đa ngành, sau dần chuyên biệt theo hướng chế biến hải sản và thực phẩm.

Công ty có danh mục hàng trăm sản phẩm, chủ yếu là sốt chấm, gia vị và thực phẩm đông lạnh. Trong báo cáo thường niên 2024, ban lãnh đạo từng cho biết họ dẫn đầu ngành hàng sốt chấm và gia vị trong nước. Tương ớt và tương cà Cholimex có mặt ở khoảng 100.000 quầy bán lẻ, cửa hàng thức ăn nhanh và siêu thị. Họ cũng là nhà cung cấp cho các chuỗi nhà hàng lớn như McDonald's, Haidilao, KFC, Jollibee...

Sản phẩm của Cholimex Food còn xuất sang khoảng 30 quốc gia. EU là thị trường lớn nhất của doanh nghiệp này khi đóng góp 80% doanh số xuất khẩu, sau đó đến khu vực Đông Âu và Australia.

Cholimex Food duy trì tăng trưởng đều đặn cho hai chỉ tiêu tài chính trọng yếu gồm doanh thu và lợi nhuận suốt 10 năm qua. Đến cuối năm ngoái, công ty còn hơn 1.140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tài sản của doanh nghiệp này hiện gần 2.000 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, mỗi cổ phiếu Cholimex Food giá gần 400.000 đồng. Cổ phiếu này thường xuyên không có thanh khoản do cơ cấu cổ đông cô đặc. Ba cổ đông lớn gồm Cholimex, Masan và Nichirei Foods Inc (Nhật Bản) nắm tổng cộng 92,55% vốn tại đây. Chỉ một lượng nhỏ thuộc về nhà đầu tư thiểu số.

Công ty có truyền thống chia cổ tức tiền mặt hàng năm với tỷ lệ khoảng 30-50%, tức mỗi cổ phiếu nhận 3.000-5.000 đồng.

Phương Đông